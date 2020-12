Plan d'actions 2021 : le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur dans les starting-blocks !

Plusieurs opérations "phare" grand public sont aussi programmées. Une nouvelle campagne de relance #OnaTousBesoinduSud sera lancée au niveau national et régional. Si la situation sanitaire s’éclaircit au 1er trimestre, l'opération aura pour objectif de "booster les ailes de saison en incitant à l’achat de séjour au printemps et à l’automne."



Une autre campagne de relance est aussi en cours de préparation avec Atout France et la plupart des CRT des autres régions afin d’avoir un effet « destination France ».



Deux campagnes sont également prévues pour booster la fréquentation dans les Alpes du Sud : une campagne été et une hiver. Enfin des actions seront organisées pour soutenir les filières prioritaires : le MICE, le golf, la visite d’entreprises, l’écotourisme et le vélo.



Nouveauté 2021 : le CRT envisage d'organiser des roadshows qui mêleront à la fois approche BtoB ou BtoC en Europe ou en France.]b Si la reprise intervient au 1er trimestre, 3 roadshows, constitués chacun de 4 ou 5 étapes dans une grande ville, auront lieu au printemps en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et en Italie.



Si la situation ne le permet pas, 4 roadshows, toujours constitués chacun de 4 ou 5 étapes dans une grande ville, auront lieu, mais en France (Hauts-de-France, Grand-Est, Pays-de-la-Loire/Centre-Val-de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes).



Ces roadshows (France ou Europe) et la campagne de relance #OnatousBesoinduSud seront construits en partenariat avec les agences de développement et les offices de tourisme déjà mobilisés aux côtés du CRT en 2020.