Play lance Paris - New York Stewart via l'Islande

PLAY vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle ligne transatlantique vers l'aéroport international de New York/Stewart (SWF) à partir du 9 juin 2022.



PLAY opèrera les liaisons au départ de Paris-Charles de Gaulle, à raison de 5 vols par semaine, les lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, avec 1h15 de transit à l’aéroport de Keflavik en Islande.



Les billets sont d'ores et déjà ouverts à la vente.



PLAY sera le premier transporteur international à l'aéroport international de New York Stewart depuis 2019, précise la compagnie.