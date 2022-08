Play vise les 800 000 passagers transportés en 2022

Cette montée en puissance ne permet pas d'atteindre l'équilibre financier.



L'EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) reste au 2e trimistre 2022 négatif (-14,52 millions d'euros).



Une situation qui n'inquiète pas le board de la low cost, en raison d'une position financière financière solide (39,84 millions de trésorerie) et qui se justifie par le fait que l'entreprise n'avait pas encore atteint d'économies d'échelle.



" Le deuxième trimestre 2022 a été le dernier obstacle à la gestion de notre modèle économique qui est entré pleinement en vigueur en juillet, au début du troisième trimestre.



Après une expansion rapide avec de nombreuses nouvelles destinations, le déploiement de nos opérations et la réception de nouveaux avions, nos opérations sont maintenant stables, " a commenté Birgir Jonsson, le PDG de Play.



A ce jour, le transporteur emploie 300 personnes. Le groupe entend embaucher 200 salariés de plus en 2023.



Play ajoute l'aéroport international de Washington Dulles (IAD) à son réseau, avec un service quotidien à partir du 26 avril 2023.