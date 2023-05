Plusieurs élus lancent une nouvelle attaque contre Airbnb

Une cinquantaine de nouvelles fonctionnalités et de mises à niveau sont désormais opérationnelles avec une meilleure présentation des tarifs, toutes taxes comprises, des filtres améliorés pour mieux trouver le logement de son choix, une meilleure connaissance des « invités » par les « hôtes » via un profil plus complet…



Une nouveauté aura, pour le PDG du groupe, le double avantage de revenir à la philosophie initiale et de lutter contre les restrictions locales. Elle s’appelle « Airbnb Rooms » qui identifie plus d'un million d'annonces concernant des chambres sécurisées et autonomes au sein d’une adresse occupée par d’autres invités et son propriétaire.



« Chaque annonce expliquera l'accès aux espaces partagés, tels que la cuisine, le salon et la cour arrière. Il existe également des fonctions de confidentialité avancées spécifiant si les salles de bains sont privées et si la porte est verrouillée et les autres personnes avec lesquelles les clients partageront l'espace pendant le séjour », explique Brian Chesky.



« Cette nouvelle catégorie est conçue pour une découverte facile, avec un portefeuille initial de 1 million de chambres privées. Elle va permettre à nos clients d’alleur sur les marchés qui interdisent les locations à court terme lorsque l'hôte n'est pas présent .»



Côté paiement, Airbnb s'est associée à la société Klarna pour permettre aux clients aux États-Unis et au Canada de payer en quatre versements sans intérêt sur six semaines pour les réservations de plus de 500 $. De nouveaux pays vont s’ajouter à cette fonctionnalité tout au long de l'année, a déclaré Airbnb.