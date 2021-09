Podcasts : le séjour personnalisé à l'hôtel Constance Halaveli (Maldives)

A travers ce podcast,présente le séjour personnalisé dans cet hôtel 5-etoiles.Voici quelques extraits de cette interview à écouter en intégralité dans le podcast :: "en essayant de savoir, par exemple, s'ils veulent une villa avec vue sur le lagon ou face au coucher du soleil (...)On cherche à connaître, y compris concernant le type d'oreiller. Et, une fois qu'ils sont sur le resort, on poursuit cette personnalisation, en les observant discrètement et en notant leurs goûts au niveau des tables qu'ils préfèrent au restaurant notamment (...)Nous sommes une petite équipe etce qui nous permet de les satisfaire au mieux."Mais on ne vous en dit pas plus...: les épisodes de tous les podcasts voyage sont disponibles sur la chaine de podcasts "Les Podtrips de Saliha" accessible gratuitement sur Souncloud.com , Google et toutes les plateformes de podcasts notamment Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcasts Addict, Google Podcasts...Plus d'informations sur l'hôtel : https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/maldives/halaveli/