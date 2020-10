Pologne : les vols directs avec la France rétablis

Il est aussi possible d’aller de France en Pologne par la voie terrestre, poursuit l'office de tourisme, par train ou par route.



Il n’y a pas de contrôle aux frontières, ajoute l'office de tourisme.



En ce qui concerne la quarantaine, il n’y a pas de quatorzaine obligatoire pour les citoyens de l’Union européenne et de la Suisse, pour les citoyens des États membres de l’AELE et pour les étudiants étrangers inscrits aux universités polonaises.



La quarantaine est obligatoire si vous avez eu contact avec une personne contaminée du COVID-19.



En cas d’un résultat positif du test au COVID-19, la quarantaine dure dix jours si vous ne présentez pas de symptômes et treize jours si vous avez des symptômes. Dans ce deuxième cas, le médecin peut décider de la prolonger précise l'office de tourisme.