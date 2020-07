Pour le CRT Côte d’Azur près de 80% de l’offre d’hébergement est ouverte sur les Alpes-Maritimes

Il n'est pas évident de trouver des signaux positifs pour le secteur du tourisme en ce moment, même si la profession à l'habitude des crises à répétition.



Le CRT Côte d’Azur vient de dévoiler quelques chiffres pour juillet 2020 et le moins que l'on puisse dire, 2020 ne sera pas 2019, mais pourrait ne pas être aussi catastrophique.



En effet, avec près de 80% de l’offre d’hébergements ouverte sur les Alpes-Maritimes et Monaco, les professionnels ont démontré un grand optimisme.



Si le taux d'occupation est bien évidemment inférieur à celui des années précédentes, il n'est pas non plus anecdotique.



" On observe pour le mois de juillet un taux moyen d’occupation dans l’hôtellerie marchande de 55% . On constate un redressement des réservations à partir du 20 juillet, " explique le communiqué du CRT.