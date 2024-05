Pourquoi la croisière est la meilleure option pour vos vacances cet été ?

Alors que le soleil estival se profile à l'horizon, le choix de la destination de vacances parfaite devient crucial. Parmi la multitude d'options, trouver l'équilibre idéal entre détente, découverte et rapport qualité-prix peut s'avérer complexe. Toutefois, une alternative se distingue en offrant un mélange unique de luxe, de commodité et d'aventure : la croisière. Découvrez pourquoi cette forme de voyage est l'option incontournable pour des vacances estivales mémorables.



Expérience tout compris : Variété de restauration et confort de premier ordre Les croisières sont réputées pour leur formule tout compris, offrant aux passagers des repas et des divertissements inclus dans le prix du voyage. Cette approche permet aux voyageurs de profiter pleinement de leur séjour sans se soucier des dépenses supplémentaires. De la variété des restaurants à bord aux équipements de loisirs de premier ordre, une croisière offre un éventail d'options pour satisfaire toutes les envies. Loin de l’imaginaire collectif des repas souvent répétitifs, les navires de croisière proposent une variété de restaurants, allant de pizzeria au bar à sushis, en passant par le Teppanyaki ou la street food, pour satisfaire tous les goûts. Chez Costa, on trouve même un restaurant proposant une expérience gastronomique d’exception, l’Archipelago, où les menus ont été composés par des chefs étoilés, parmi lesquels la cheffe française Hélène Darroze. Un véritable régal pour vos papilles !



Imaginez-vous dégustant une cuisine raffinée préparée par des chefs étoilés, tout en admirant les vues spectaculaires sur l'océan. Chaque jour, vous avez la possibilité de choisir parmi une gamme de restaurants allant de la cuisine internationale aux spécialités locales, offrant ainsi une expérience culinaire inégalée.



Vacances Familiales Idéales : Divertissements et Activités Pour Tous Pour les familles à la recherche de vacances estivales inoubliables, une croisière offre une myriade d'activités et de divertissements adaptés à tous les âges. Avec des clubs enfants bien équipés et compris dans le prix, ouverts du matin jusque tard le soir, et une gamme d'activités à bord, parents et enfants peuvent profiter pleinement de leur temps tantôt à part et tantôt ensemble, créant ainsi des souvenirs précieux qui dureront toute une vie.



Imaginez-vous vous relaxer au spa pendant que vos enfants s'amusent dehors aux toboggans aquatiques. Pendant ce temps, vos adolescents participent à des tournois sportifs ou sont partis avec leurs nouveaux amis en excursion.

Le soir venu, toute la famille se retrouve pour un spectacle époustouflant au théâtre ou pour admirer la mer d’étoiles à la découverte de planètes et constellations avec un officier, dans l’obscurité la plus profonde de la Méditerranée – une des Sea Destinations offertes en exclusivité par Costa, à vivre depuis le point de vue unique de la mer.



Itinéraires de Rêve : Découvrez la belle côte de la Méditerranée occidentale Cet été, laissez-vous séduire par exemple par l'itinéraire incomparable de la Costa Smeralda au départ de Marseille, offrant une exploration sans pareille des trésors cachés entre l'Italie et de l’Espagne avec la Sardaigne, Naples et Barcelone explorées hors des parcours touristiques classiques, et de ses Sea destinations à vivre depuis la mer. Effectivement, cet été, Costa inaugure ses nouvelles Sea destinations, incluses dans les tarifs des croisières, elles sont des destinations maritimes dans des lieux iconiques observées d’un point de vue privilégié de la mer. Elles s’inscrivent dans la nouvelle manière de voyager proposée par Costa en offrant à vos clients des expériences et perspectives uniques, immersives. Par exemple sur cet itinéraire du Costa Smeralda, découvrez la mer d’étoiles dans l’obscurité profonde de la méditerranée, ou prenez un petit-déjeuner capriote typique devant le paysage spectaculaire de Capri à l’aube avec vue sur les Faraglioni. Ou enfin, ne manquez pas le spectacle de lumières dans le sanctuaire des cétacés, un spectacle de lumières innovant en pleine mer qui dévoile les secrets des créatures marines les plus fascinantes.



L'un des grands avantages d'une croisière est la possibilité de découvrir plusieurs destinations en un seul voyage, sans jamais devoir refaire votre valise. En plus de Sea Destinations, vous aurez le grand plaisir de redécouvrir nos belles Land Destinations.



Imaginez-vous sur ce même itinéraire du Costa Smeralda déambulant dans les ruelles pavées de Cagliari, en savourant une glace artisanale tout en admirant les maisons colorées qui surplombent la mer scintillante. Ensuite, plongez dans les eaux cristallines de la plage de Cala Luna, où le sable blanc rencontre les falaises calcaires spectaculaires. Le lendemain, arrivés à Naples, faites du snorkeling dans les fonds marins du Parc submergé de Baia, parmi des statues, des mosaïques et des vestiges de villas romaines.

Chaque jour apporte son lot de nouvelles expériences et de paysages à couper le souffle, vous laissant des souvenirs impérissables à chérir longtemps après votre retour.





Les Raisons pour les Familles de Choisir une Croisière : Témoignage d’un Agent de Voyages Avec ses multiples avantages et son offre diversifiée, une croisière Costa s'impose comme le choix idéal pour des vacances estivales inoubliables. Mais ne prenez pas seulement notre mot pour cela ;

Laissez-nous vous présenter les réponses à 3 questions que nous avons posé à une experte en voyages, Nathalie Le Pourhiet d'Excellent Voyage Le Vésinet (Selectour), sur les raisons pour lesquelles une croisière est la meilleure option pour les familles cet été.



Costa :

Pourquoi la croisière est selon vous les vacances idéales en famille ?



Nathalie :

"Les Croisières Costa présentent un excellent rapport qualité/prix et correspondent à la satisfaction de toute la famille grâce aux nombreuses activités proposées."



Costa :

Quels sont les 3 arguments principaux que vous mettez en avant pour convaincre vos clients ?



Nathalie :

1. Découvertes de différentes destinations sans avoir à refaire ses bagages

2. Excellent rapport qualité / prix + enfants gratuits

3. Découverte des nouvelles expériences en mer avec les Sea destinations



Costa :

Décrivez la croisière en 3 mots



Nathalie :

Vacances à l’italienne, savoir vivre et qualité de service, Gastronomie



En somme, la croisière offre une expérience de vacances unique, alliant tous les avantages d'un club de vacances et la diversité de destinations de vacances circuit. Avec sa formule tout compris, sa diversité de destinations et d'excursions, ainsi que son confort et sa commodité, la croisière est une option attrayante pour les familles en quête de détente et d'aventure. Maintenant est le moment parfait pour embarquer dans cette expérience unique !



Profitez de notre promo Estivale avant le 9 juin et vivez la magie de l’été à partir de seulement 699€ par personne sur des départs cet été et pendant les vacances de la Toussaint. Rejoignez-nous pour vivre ces moments magiques à bord de nos navires !



Pour en savoir plus : Découvrez tous les itinéraires Costa, tous les détails de la promo tout compris, le matériel publicitaire dédié aux agences et effectuez vos réservations individuelles et demandes de devis groupes sur www.costaextra.fr

