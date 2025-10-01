Pourquoi les acteurs du tourisme de luxe s’intéressent aux Family Office ?



Dans ce contexte, un modèle attire de plus en plus l’attention : le Family Office.



Longtemps réservé à de grandes fortunes industrielles, il séduit désormais les acteurs du tourisme de luxe.



Pourquoi ? Parce qu’il leur permet de concilier vision patrimoniale, internationalisation et pérennisation de leurs actifs.



Comprendre ce qu’est un Family Office

Définition et origine du concept



Le Family Office est une structure dédiée à la gestion et à l’organisation du patrimoine de familles ou d’entrepreneurs fortunés. Né aux États-Unis au XIXe siècle, il s’est largement développé en Europe depuis les années 1980. Contrairement à une banque privée ou à un simple cabinet de conseil, il offre une approche globale et personnalisée : investissement, fiscalité, transmission, gouvernance familiale, philanthropie.



Le rôle central auprès des grandes fortunes



La mission première d’un Family Office est de protéger et de faire fructifier le patrimoine de ses clients. Il agit comme un chef d’orchestre qui coordonne avocats, notaires, fiscalistes et gestionnaires financiers. L’objectif n’est pas seulement de maximiser les rendements, mais de garantir une cohérence à long terme, adaptée aux valeurs et aux objectifs de la famille.



Gestion globale : au-delà de la finance, un accompagnement sur mesure



Un Family Office ne se limite pas aux investissements financiers. Il intervient aussi sur des aspects plus larges : gestion immobilière, accompagnement des projets entrepreneuriaux, structuration des successions, voire organisation de fondations philanthropiques. Cette approche 360° séduit de plus en plus les entrepreneurs du tourisme de luxe, confrontés à des enjeux complexes.



Les enjeux du tourisme de luxe pour les entrepreneurs et investisseurs

Un secteur de plus en plus mondialisé et concurrentiel



Le tourisme haut de gamme est fortement internationalisé. Les clients viennent du monde entier, les destinations doivent se démarquer, et la concurrence est mondiale. Les acteurs doivent investir dans des infrastructures innovantes, diversifier leur offre et parfois s’implanter dans de nouveaux pays.



La question de la transmission et de la succession



Beaucoup d’hôtels indépendants, d’agences de voyages haut de gamme ou de conciergeries sont détenus par des familles. La transmission du patrimoine entrepreneurial est donc un enjeu crucial. Anticiper la succession, préparer les héritiers, organiser la gouvernance : autant de défis où l’expertise d’un Family Office prend tout son sens.



La diversification des actifs



Le secteur touristique est soumis à des cycles économiques et à des crises imprévisibles (pandémie, instabilité géopolitique, fluctuations monétaires). Les entrepreneurs doivent diversifier leurs actifs pour sécuriser leur patrimoine. Cela implique de gérer non seulement l’activité principale (l’hôtellerie, par exemple), mais aussi des investissements immobiliers, financiers ou artistiques.



Pourquoi les Family Office séduisent les acteurs du tourisme haut de gamme

Une vision patrimoniale de long terme



Contrairement à une gestion purement financière tournée vers le court terme, le Family Office adopte une vision durable. Dans un secteur comme le tourisme de luxe, où les investissements sont lourds et se rentabilisent sur plusieurs décennies, cette approche est particulièrement pertinente.



L’accompagnement dans les investissements internationaux



De nombreux acteurs du tourisme de luxe cherchent à se développer à l’international : ouverture d’un hôtel aux Maldives, acquisition d’un riad au Maroc, partenariat avec une agence en Asie… Ces projets nécessitent une expertise pointue en matière juridique et fiscale internationale, que le Family Office peut coordonner.



L’optimisation fiscale et juridique



La fiscalité hôtelière et immobilière peut vite devenir complexe, surtout lorsque des biens sont répartis dans plusieurs pays. Le Family Office aide à structurer le patrimoine, à optimiser la fiscalité et à limiter les risques juridiques, tout en restant conforme aux réglementations locales et internationales.



La sécurisation et la pérennisation du patrimoine



En mettant en place une gouvernance claire, en anticipant la transmission et en diversifiant les investissements, le Family Office garantit la continuité de l’entreprise touristique familiale au-delà des générations. Il évite les conflits internes et préserve la valeur construite au fil des années.



Études de cas et exemples concrets

● Hôteliers indépendants : un propriétaire d’hôtel de luxe familial peut recourir à un Family Office pour organiser la succession, protéger son patrimoine immobilier et développer de nouvelles implantations.



● Agences de voyages haut de gamme : souvent créées par des passionnés, elles nécessitent une structuration patrimoniale pour pérenniser l’activité et préparer une transmission en douceur.



● Conciergeries de luxe : en plein essor, elles attirent des investisseurs qui veulent sécuriser leurs participations et diversifier leurs actifs.



Ces exemples montrent que le Family Office n’est pas réservé aux grandes fortunes industrielles : il répond aussi aux besoins spécifiques des entrepreneurs du tourisme de luxe.



Focus sur un acteur clé : Avant-Garde Family Office





Son rôle dépasse la simple optimisation financière : il englobe la planification successorale, la gouvernance familiale, l’accompagnement dans les projets internationaux et la sécurisation d’actifs diversifiés. Pour un acteur du tourisme haut de gamme, travailler avec un Family Office comme Avant-Garde, c’est bénéficier d’un partenaire stratégique capable d’aligner les enjeux économiques, familiaux et patrimoniaux. Parmi les structures spécialisées, Avant-Garde Family Office se distingue par son approche globale et personnalisée. Basé à Paris, il accompagne des familles fortunées et des entrepreneurs dans la gestion et la structuration de leur patrimoine.Son rôle dépasse la simple optimisation financière : il englobe la planification successorale, la gouvernance familiale, l’accompagnement dans les projets internationaux et la sécurisation d’actifs diversifiés. Pour un acteur du tourisme haut de gamme, travailler avec un Family Office comme Avant-Garde, c’est bénéficier d’un partenaire stratégique capable d’aligner les enjeux économiques, familiaux et patrimoniaux.



Perspectives et recommandations pour les hôteliers et agences de luxe