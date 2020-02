Presqu'île de Crozon : Les Yeux dans l'Eau ou comment manger local, éthique et biologique

TourMaG.com - Pourriez-vous nous présenter votre concept / philosophie ?



Elsa Vandenberghe : Nous sommes un restaurant/salon de thé sur le port du Fret (ancien port de pêcheurs de saint-Jacques) en Presqu'île de Crozon.



Nous avons monté ce projet dans ce petit port qui était bien tranquille et qui, d'après les habitants de la presqu'île, revit. Nous en sommes honorés.



Nos produits sont tous bio et au maximum locaux (pain, fromage, œufs, farine, beurre, légumes, poissons, algues, bière, cidre, jus de pomme, kombucha,

- café et chocolat transportés à la voile).