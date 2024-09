Prix du billet d'avion : quelle tendance pour août 2024 ?

La contribution des vols low cost sur les destinations intérieures métropole participe, en grande partie, à cette hausse des prix.

La Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) suit l'évolution des tarifs aériens à travers l’indice des prix du transport aérien de passagers (IPTAP).L'administration en charge de réglementer et de superviser le transport aérien a publié son indice pour le mois d'août 2024. Au départ de la métropole, on note une forte baisse vers l’outre-mer (-5,8%) et l’Asie Pacifique.En revanche, on observe un retour à la hausse des prix sur les vols intra-métropolitains (+9,6%) et sur certains vols internationaux long-courriers comme" indique la DGAC.Le cumul des 8 premiers mois de 2024, comparé aux 8 premiers mois de 2023,des prix des vols vers les destinations ultramarines et