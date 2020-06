Protocoles croisières : "il faut un panachage de mesures adaptées à chaque compagnie voire même bateau" selon Erminio Eschena (CLIA France)

TourMaG.com - Mardi dernier, Jean-Baptiste Lemoyne a remis la croisière dans la lumière en parlant de discussion autour d'une jauge, ce qui permettrait aux acteurs de reprendre la mer. Etes-vous partie prenante des négociations ?



Erminio Eschena : En tant que représentant des croisiéristes, nous participons aux réunions de la filière tourisme, autour de Jean-Baptiste Lemoyne.



Il ne faut pas oublier que la croisière est un acteur économique majeur de l'industrie touristique en France par son activité d’outgoing, de par ses escales avec les touristes étrangers et aussi les chantiers navals présents sur le territoire.



Parenthèses refermées, concernant la déclaration du Ministre Jean-Baptiste Lemoyne, les propos ont fait l’objet d’un certain raccourci qui ne correspond pas à la variété de l'offre.



Parler de 500 passagers ou de n'importe quelle valeur absolue, ce n'est pas cohérent par rapport à ce qui existe sur le marché. Les navires ont des capacités très variables, les dimensions, les espaces publics à bord, la taille des cabines sont très hétérogènes.



Nous parlons d'ailleurs de l'industrie des croisières. D'une manière plus approfondie, il faut un ensemble de critères adaptables adapté à chaque compagnie voire même chaque bateau, voici ce que nous visons.



TourMaG.com - Vous ne souhaitez pas une décision linéaire et fixe...



Erminio Eschena : Si cela se résume au seul indicateur de la capacité maximale, cela ne marche pas. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que dans un bateau vous trouvez des activités qui font l'objet d'un protocole, comme la restauration, les spas, les piscines, les bars, etc.



Vous voyez bien que le mètre de distanciation ou les 4m² pour chaque client, ce sont des paramètres que nous devons prendre en considération, car cela influera sur la jauge des passagers.



TourMaG.com - Donc vous souhaiteriez une remise en mer basée sur les mètres carrés par passager, plutôt qu'une jauge ?



Erminio Eschena : Il faut un panachage de ces mesures pour prendre en compte l'hétérogénéité des compagnies et des navires. Des mesures diverses doivent être prises en compte pour trouver des solutions plus adaptées et donc plus robustes.