Appli mobile TourMaG



Provence-Alpes-Côte d’Azur : en 2023, la région met le cap sur un tourisme plus vertueux !

Envoyer à un ami Partager cet article

Le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur, LINKEUS et la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur présentaient, le 15 novembre dernier, le schéma régional du tourisme et des loisirs 2023-2028 (SRDT) et le plan d'actions marketing 2023, à Nice et Marseille auprès de 300 professionnels du tourisme de la région.

Rédigé par CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur le Dimanche 1 Janvier 2023

Un nouveau schéma pour tendre vers un développement plus durable

● Conforter la notoriété et l’attractivité de Provence-Alpes-Côte d’Azur dans toute sa diversité et capitaliser sur les grands événements internationaux ;

● Renforcer l’attractivité des métiers et la professionnalisation des acteurs du tourisme

● Soutenir l’investissement et l’innovation ;

● Favoriser une organisation optimale des flux touristiques et une économie responsable pour des destinations préservées et des filières structurées.



8 programmes opérationnels ont été mis sur pied pour répondre à ces enjeux et seront votés en assemblée régionale en mars 2023. Ce nouveau schéma régional du tourisme et des loisirs s’inscrit pleinement dans le cadre du « Plan Climat : gardons une Cop d’Avance » qui constitue l’axe central de la politique régionale adoptée par Renaud Muselier, Président de la Région Sud et Président délégué de Région de France.



Pour François de Canson, Vice-Président de la Région, Président du CRT et d'ADN Tourisme, "la seule réponse possible au contexte actuel est l'adaptation pour poursuivre le développement économique du secteur, tout en préservant notre écrin et en associant les habitants à nos problématiques".



👉 En savoir + : Avec plus de 30 millions de visiteurs accueillis chaque année et 20 milliards d’euros de retombées économiques, le tourisme constitue un « géant » économique pour la région Sud. Pour conserver ce poids tout en protégeant son écrin, la Région a voté, en octobre 2022, un nouveau schéma directeur pour le tourisme pour les années à venir. Concrètement, celui-ci doit répondre à 4 enjeux majeurs :● Conforter la notoriété et l’attractivité de Provence-Alpes-Côte d’Azur dans toute sa diversité et capitaliser sur les grands événements internationaux ;● Renforcer l’attractivité des métiers et la professionnalisation des acteurs du tourisme● Soutenir l’investissement et l’innovation ;● Favoriser une organisation optimale des flux touristiques et une économie responsable pour des destinations préservées et des filières structurées.8 programmes opérationnels ont été mis sur pied pour répondre à ces enjeux et seront votés en assemblée régionale en mars 2023. Ce nouveau schéma régional du tourisme et des loisirs s’inscrit pleinement dans le cadre du « Plan Climat : gardons une Cop d’Avance » qui constitue l’axe central de la politique régionale adoptée par Renaud Muselier, Président de la Région Sud et Président délégué de Région de France.Pour François de Canson, Vice-Président de la Région, Président du CRT et d'ADN Tourisme, "la seule réponse possible au contexte actuel est l'adaptation pour poursuivre le développement économique du secteur, tout en préservant notre écrin et en associant les habitants à nos problématiques".👉 En savoir + : Tourisme - Ma Région Sud (maregionsud.fr)

Plan d’actions marketing 2023 : Le CRT et LINKEUS à la manœuvre

Côté CRT, 3 orientations ont guidé l’établissement de ce plan d’actions :



1. Poursuivre le développement de l’économie touristique de la région. Pour rappel, l’activité touristique génère 20 milliards d’euros de recettes annuelles et 10% des emplois salariés de la région sont liés au secteur et donc non délocalisables. Dans ce contexte, le CRT propose, en 2023, une reprise plus importante de ses actions BtoB et BtoC à l’international en concentrant une grande partie de ses efforts sur les marchés européens de proximité et le marché américain (1ère clientèle étrangère dans l’hôtellerie en région !) dont le panier de dépenses moyen est élevé.



2. S’inscrire dans un développement durable afin de préserver notre écrin. 3 axes viennent répondre à cet objectif. Premièrement, aucune action ne sera entreprise pour encourager le tourisme au cœur de la saison estivale (juillet-août). Au contraire, un étalement de la fréquentation est recherché. Parallèlement, dans la continuité de l’expérimentation menée ces dernières saisons avec Waze, des dispositifs digitaux vont être déployés pour accentuer la communication auprès des visiteurs pour diminuer la pression sur plusieurs sites naturels sensibles. Enfin, une campagne marketing d’envergure va être menée pour encourager nos visiteurs à voyager de manière responsable sur le territoire régional.



3. Poursuivre la fédération des stratégies et des budgets pour être plus fort ensemble. « Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin » dit l’adage. La force du CRT réside dans sa capacité à mobiliser d’autres partenaires – institutionnels et privés – dans ses actions de communication et promotion. Il s’agit de s’inscrire dans la continuité du travail réalisé en 2022 où, au-delà du budget mobilisé par le CRT et ses partenaires régionaux, 2 millions supplémentaires ont été apportés par Atout France et des partenaires privés.

En ce qui concerne le tourisme d’affaire, porté par LINKEUS au niveau régional, 4 axes stratégiques guident le plan d’actions 2023. Premièrement, il s’agit d’attirer et détecter 30% de projets d’événements nationaux et internationaux supplémentaires sur le territoire. Parallèlement, la structure souhaite continuer la fédération des lieux et prestataires de l’événementiel et atteindre 300 membres à horizon 2025. Autre axe fort : encourager les entreprises du secteur à s’inscrire dans des démarches de management environnemental et de RSE. Enfin, LINKEUS accompagne les entreprises dans leur montée en compétences via la formation continue pour les aider à s’adapter à l’évolution de la demande.



👉 + d’infos : Pour 2023, le CRT et LINKEUS, pôle d’excellence de la région en charge du développement de l’activité MICE en région, ont bâti ensemble un plan d’actions opérationnel.Côté CRT, 3 orientations ont guidé l’établissement de ce plan d’actions :Pour rappel, l’activité touristique génère 20 milliards d’euros de recettes annuelles et 10% des emplois salariés de la région sont liés au secteur et donc non délocalisables. Dans ce contexte, le CRT propose, en 2023, une reprise plus importante de ses actions BtoB et BtoC à l’international en concentrant une grande partie de ses efforts sur les marchés européens de proximité et le marché américain (1ère clientèle étrangère dans l’hôtellerie en région !) dont le panier de dépenses moyen est élevé.Premièrement, aucune action ne sera entreprise pour encourager le tourisme au cœur de la saison estivale (juillet-août). Au contraire, un étalement de la fréquentation est recherché. Parallèlement, dans la continuité de l’expérimentation menée ces dernières saisons avec Waze, des dispositifs digitaux vont être déployés pour accentuer la communication auprès des visiteurs pour diminuer la pression sur plusieurs sites naturels sensibles. Enfin, une campagne marketing d’envergure va être menée pour encourager nos visiteurs à voyager de manière responsable sur le territoire régional.« Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin » dit l’adage. La force du CRT réside dans sa capacité à mobiliser d’autres partenaires – institutionnels et privés – dans ses actions de communication et promotion. Il s’agit de s’inscrire dans la continuité du travail réalisé en 2022 où, au-delà du budget mobilisé par le CRT et ses partenaires régionaux, 2 millions supplémentaires ont été apportés par Atout France et des partenaires privés.En ce qui concerne le tourisme d’affaire, porté par LINKEUS au niveau régional, 4 axes stratégiques guident le plan d’actions 2023. Premièrement, il s’agit d’attirer et détecter 30% de projets d’événements nationaux et internationaux supplémentaires sur le territoire. Parallèlement, la structure souhaite continuer la fédération des lieux et prestataires de l’événementiel et atteindre 300 membres à horizon 2025. Autre axe fort : encourager les entreprises du secteur à s’inscrire dans des démarches de management environnemental et de RSE. Enfin, LINKEUS accompagne les entreprises dans leur montée en compétences via la formation continue pour les aider à s’adapter à l’évolution de la demande.👉 + d’infos : https://plandactions.crt-sud.fr/

Une stratégie et un plan d’actions au service d’un « tourisme positif »



👉 Revoir la Convention ADN Tourisme en replay : Le nouveau schéma régional du tourisme et des loisirs 2023-2028 et le plan d’actions 2023 sont une illustration opérationnelle des enseignements prônés lors de la Convention ADN Tourisme « Acte I : pour un tourisme positif » qui s’est tenue le 20 octobre dernier à Marseille. A cette occasion, en présence d’Olivia Grégoire, Ministre déléguée en charge du tourisme, de Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de François de Canson, Président du CRT et d’ADN Tourisme, plus de 150 personnalités étaient présentes pour définir une vision commune des acteurs du tourisme pour l’avenir du secteur. Par l’organisation de cette Convention, ADN Tourisme souhaitait exprimer la vision, la capacité d’anticipation, l’engagement et la recherche permanente de solutions innovantes des acteurs touristiques en faveur d’un tourisme plus vertueux, plus éthique, plus respectueux pour les habitants, sans perdre de vue les enjeux économiques et financiers toujours essentiels.👉 Revoir la Convention ADN Tourisme en replay : Convention ADN Tourisme : Acte I "Pour un tourisme positif" - ADN Tourisme (adn-tourisme.fr)

A propos du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendre visibles nos destinations à l’international, promouvoir des destinations compétitives et créer du lien avec nos clients, sont les 3 objectifs qui orientent l’action du CRT, tant en direction du grand public, des organisateurs de voyages que des médias. La stratégie développée autour des 3 marques Monde Provence, Alpes et Côte d’Azur, constitue la pierre angulaire des dispositifs marketing mis en œuvre par le CRT depuis plusieurs années. Orientée client, basée sur une gouvernance spécifique à chaque marque et la mutualisation de moyens, elle monte résolument en puissance.



www.provence-alpes-cotedazur.com





Le Comité Régional de Tourisme assure une démarche de promotion et de communication à destination des clients internationaux et français afin de soutenir l’économie touristique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en lien avec ses professionnels du tourisme.Rendre visibles nos destinations à l’international, promouvoir des destinations compétitives et créer du lien avec nos clients, sont les 3 objectifs qui orientent l’action du CRT, tant en direction du grand public, des organisateurs de voyages que des médias. La stratégie développée autour des 3 marques Monde Provence, Alpes et Côte d’Azur, constitue la pierre angulaire des dispositifs marketing mis en œuvre par le CRT depuis plusieurs années. Orientée client, basée sur une gouvernance spécifique à chaque marque et la mutualisation de moyens, elle monte résolument en puissance.

Lu 379 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Costa a réuni plus de 800 agents de voyages lors de son grand roadshow national Ôvoyages : dévoile sa vision différente de Dubaï