Puy du Fou : ouverture des résas pour la saison 2022

Alors que la saison 2021 se prolonge jusqu’au 7 novembre, le Puy du Fou vient d’ouvrir les réservations de billets et de séjours pour la saison 2022.Le parc prépare ainsi son 45ème anniversaire. Le Puy du fou sera ainsi ouvert du 9 avril au 6 novembre 2022 et prévoit 114 représentations du spectacle nocturne « Les Noces de Feu » (élu «Meilleur spectacle 2020» lors de la cérémonie des Parks World Excellence Awards à Londres) et 28 représentations de la Cinéscénie.Pour cette saison anniversaire, le parc renoue avec les grands événements.Le vendredi 16 septembre 2022, La Nuit des Feux Follets fait son grand retour et promet une compétition pyrotechnique spectaculaire réunissant l’élite mondiale de la discipline, face à la tribune panoramique de la Cinéscénie.