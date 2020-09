Pyrénées-Atlantiques : Pau, "l'Anglaise", à la reconquête de son centre ancien

Pour les touristes loisirs et business, Pau dispose d’un bon parc hôtelier - ville de thermes oblige.



Parmi les établissements, le Quality Hôtel Pau Centre (4 étoiles), près du musée des Beaux-Arts, à deux minutes à pied du centre-ville, bénéficie de chambres rénovées.



Sans atteindre le niveau de service de la Villa Navarre ou du Parc Beaumont McGallery (classés, eux, 5 étoiles), il dispose d’un confort et d’une « déco » résolument contemporains.



Des chambres supérieures aux Junior Suites, les lits king-size, les télés à grand écran plat, les coins bureau et la bonne insonorisation promettent des soirées et des nuits agréables. L’hôtel possède en prime une salle de remise en forme, un sauna et un bar.



Pour les réunions, il propose cinq salles modernes et fonctionnelles. La plus grande, le salon Pourtalet, peut recevoir jusqu’à 85 personnes. L’intérêt est aussi de pouvoir musarder facilement en ville, à la recherche, par exemple, d’un restaurant (l’hôtel n’en possède pas).



Au choix également : la place Clémenceau et les nouvelles Halles ; le château d’Henri IV ; le parc Beaumont ; ou le célébrissime boulevard des Pyrénées et sa vue face aux montagnes.