Qatar Airways : des bénéfices en hausse de 113% au 1er semestre

Qatar Airways Group est une entreprise unique qui continue de réaliser des performances au plus haut niveau dans l'industrie de l'aviation. La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, a créé une base très solide sur laquelle bâtir l'ambition du Qatar de se développer en tant que destination touristique de premier plan au Moyen-Orient, une destination qui met l'accent sur le raffinement, la culture, la valeur et le service à la clientèle et qui est donc une destination orientée vers la famille. Les résultats intermédiaires de cette année indiquent que le groupe se dirige vers une nouvelle année très solide, qui s'appuie sur les bénéfices cumulés de plus de 2,750 milliards de dollars des deux années précédentes

Le groupe fait face à divers défis pour le reste de l'année, dont lesqui pourraient influencer la demande en voyages aériens et engendrer des difficultés opérationnelles. La volatilité des coûts du carburant demeure une préoccupation majeure.De plus, les, notamment l'appréciation du dollar américain, ont déjà eu un impact sur les résultats financiers jusqu'à présent. Malgré ces obstacles, une série de mesures opérationnelles a permis d'améliorer la régularité des vols, atteignant les plus hauts niveaux de ponctualité de ces dernières années, preuve de l'engagement collaboratif de l'équipe de direction.La direction reste confiante dans la capacité du groupe à maintenir une bonne performance dans la seconde moitié de l'exercice 2023-2024, malgré ces vents contraires.Le directeur général du groupe Qatar Airways , Son Excellence M. Akbar Al Baker, a déclaré : "".Ladu groupe s'est élevée àpour le premier semestre de l'exercice 2023/2024, ce qui représente une amélioration de, avec un montant de 10,779 milliards de QAR (environ 2,960 milliards de dollars US). Cela marque une(soit 0,725 milliard USD) en comparaison avec le même semestre de l'exercice précédent 2022/2023.