Qatar Airways lance « The Journey Tour », une promotion à travers l’Europe

Nous sommes fiers de soutenir cet incroyable tournoi en tant que partenaire aérien officiel de la FIFA

Nous sommes heureux de contribuer à susciter l'enthousiasme et la passion pour cet événement à travers « The Journey Tour » et nous sommes impatients d'accueillir les fans au Qatar en novembre prochain.

Les fans auront également la possibilité de partager leur expérience sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #FlytoQatar2022 pour tenter de gagner des billets de match et des forfaits de voyage Qatar Airways tout compris (vols aller-retour, hébergement et billets de match).», affirme Akbar Al Baker , P-DG de la compagnie. «Pour la majorité des fans qui n’auront pas décrocher un forfait gratuit, le site de Qatar Airways est conçu pour réserver, en quelques clics, leurs forfaits de voyage avec les vols, l’hébergement et les billets pour les matchs de leur choix, sur une seule et même plateforme dédiée