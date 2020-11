Qatar Airways propose 3 niveaux de tarifs les classes business et éco

Le communiqué précise que par exemple, les passagers réservant des billets en classe économique recevront une franchise supplémentaire de cinq kilos de bagages enregistrés selon le niveau de la catégorie tarifaire choisie.



Les personnes qui réservent un billet confort en classe économique peuvent notamment choisir leur siège gratuitement. Les voyageurs possédant des billets confort en classe économique ou élite en classe affaires peuvent également apporter des modifications illimitées et gratuites à leurs dates de voyage et ont droit à un remboursement sans frais.



De plus, les membres du programme de fidélité Qatar Airways Privilege Club peuvent gagner plus de Qmiles dans toutes les classes de voyage, selon la catégorie tarifaire choisie.



Qatar Airways octroyera un certain nombre de produits et de services supplémentaires dans chacune de ses catégories tarifaires aux voyageurs qui réservent directement auprès de la compagnie.



"Ces produits et services comprennent notamment la possibilité d'échanger les billets contre un futur bon d’achat ainsi que des réductions allant jusqu'à 40 % dans les magasins Qatar Duty Free (QDF) et les points de vente de nourriture et de boissons à l'aéroport international de Hamad (HIA), hub de la compagnie à Doha." ajoute le communiqué.