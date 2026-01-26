Qatar Tourism a accueilli plus de 5 millions de visiteurs en 2025

Le secteur hôtelier a également enregistré des performances solides. 10,8 millions de nuitées ont été vendues en 2025, soit une augmentation de 8,6 % par rapport à l’année précédente.



Le chiffre d’affaires total lié à l’hébergement touristique atteint quant à lui 8,3 milliards de QAR, en progression de 12 % en glissement annuel.



En 2025, Qatar Tourism et Visit Qatar rappellent qu'ils ont activé plus de 35 partenariats stratégiques mondiaux, appuyés par 95 campagnes marketing intégrées sur 19 marchés internationaux. La plateforme Qatar Calendar a, de son côté, recensé plus de 600 événements tout au long de l’année.



Le segment MICE fait valoir plus d’un million de visiteurs d’affaires internationaux accueillis.



Le Qatar a également remporté 14 appels d’offres internationaux pour des événements programmés en 2026 et 2027. La désignation de Doha comme Capitale du tourisme du Conseil de coopération du Golfe pour 2026 vient renforcer ce positionnement régional.