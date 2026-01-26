Qatar Tourism a accueilli plus de 5 millions de visiteurs en 2025

Qatar Tourism consolide sa stratégie et affiche une croissance solide en 2025 - Depositphotos @TTstudio
Qatar Tourism et Visit Qatar dressent son bilan 2025.
Dans un contexte international toujours marqué par des incertitudes, la destination affiche une croissance « résiliente ».
En 2025, le Qatar a accueilli 5,1 millions de visiteurs, soit une hausse de 3,7 % par rapport à 2024.
Le mois de décembre s’est particulièrement distingué avec 674 000 arrivées, en progression de près de 16 % sur un an.
Une dynamique largement soutenue par l’organisation d’événements internationaux majeurs, au premier rang desquels la Coupe arabe de la FIFA Qatar 2025™.
Qatar : marketing, événements et MICE au cœur de la stratégie
Le secteur hôtelier a également enregistré des performances solides. 10,8 millions de nuitées ont été vendues en 2025, soit une augmentation de 8,6 % par rapport à l’année précédente.
Le chiffre d’affaires total lié à l’hébergement touristique atteint quant à lui 8,3 milliards de QAR, en progression de 12 % en glissement annuel.
En 2025, Qatar Tourism et Visit Qatar rappellent qu'ils ont activé plus de 35 partenariats stratégiques mondiaux, appuyés par 95 campagnes marketing intégrées sur 19 marchés internationaux. La plateforme Qatar Calendar a, de son côté, recensé plus de 600 événements tout au long de l’année.
Le segment MICE fait valoir plus d’un million de visiteurs d’affaires internationaux accueillis.
Le Qatar a également remporté 14 appels d’offres internationaux pour des événements programmés en 2026 et 2027. La désignation de Doha comme Capitale du tourisme du Conseil de coopération du Golfe pour 2026 vient renforcer ce positionnement régional.
Qualité de service et montée en compétences
L’excellence du service reste au centre de la feuille de route. Le lancement de Taste of Qatar a permis l’inspection de près de 800 restaurants, dont environ 150 certifiés trois étoiles, en parallèle de l’essor continu du Guide MICHELIN de Doha.
Le développement des compétences progresse également à grande échelle : depuis 2022, 55 600 programmes Qatar Host et 13 000 programmes Qatar Specialist ont été déployés afin de renforcer l’expertise des professionnels du secteur.
Sur le plan opérationnel, la plateforme Hayya a traité près d’un million de demandes de visas électroniques et facilité l’accès aux grands événements, avec 1,1 million de scans de billets lors de la Coupe arabe. Le tourisme de croisière poursuit lui aussi son développement, avec 72 escales prévues pour la saison 2025-2026.
Forts de ces résultats, Qatar Tourism et Visit Qatar abordent 2026 avec confiance.
