TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Qatar Tourism a accueilli plus de 5 millions de visiteurs en 2025

Une destination quatre saisons qui confirme sa montée en puissance


Avec 5,1 millions de visiteurs accueillis en 2025, le Qatar confirme la solidité de sa dynamique touristique. Portée par les grands événements internationaux, une stratégie marketing renforcée et la montée en puissance du MICE, la destination affiche une croissance résiliente et se projette avec confiance vers 2026.


Rédigé par le Lundi 26 Janvier 2026

Qatar Tourism consolide sa stratégie et affiche une croissance solide en 2025 - Depositphotos @TTstudio
Qatar Tourism consolide sa stratégie et affiche une croissance solide en 2025 - Depositphotos @TTstudio
Aer Lingus
Qatar Tourism et Visit Qatar dressent son bilan 2025.

Dans un contexte international toujours marqué par des incertitudes, la destination affiche une croissance « résiliente ».

En 2025, le Qatar a accueilli 5,1 millions de visiteurs, soit une hausse de 3,7 % par rapport à 2024.

Le mois de décembre s’est particulièrement distingué avec 674 000 arrivées, en progression de près de 16 % sur un an.

Une dynamique largement soutenue par l’organisation d’événements internationaux majeurs, au premier rang desquels la Coupe arabe de la FIFA Qatar 2025™.

Qatar : marketing, événements et MICE au cœur de la stratégie

Autres articles
Le secteur hôtelier a également enregistré des performances solides. 10,8 millions de nuitées ont été vendues en 2025, soit une augmentation de 8,6 % par rapport à l’année précédente.

Le chiffre d’affaires total lié à l’hébergement touristique atteint quant à lui 8,3 milliards de QAR, en progression de 12 % en glissement annuel.

En 2025, Qatar Tourism et Visit Qatar rappellent qu'ils ont activé plus de 35 partenariats stratégiques mondiaux, appuyés par 95 campagnes marketing intégrées sur 19 marchés internationaux. La plateforme Qatar Calendar a, de son côté, recensé plus de 600 événements tout au long de l’année.

Le segment MICE fait valoir plus d’un million de visiteurs d’affaires internationaux accueillis.

Le Qatar a également remporté 14 appels d’offres internationaux pour des événements programmés en 2026 et 2027. La désignation de Doha comme Capitale du tourisme du Conseil de coopération du Golfe pour 2026 vient renforcer ce positionnement régional.

Qualité de service et montée en compétences

L’excellence du service reste au centre de la feuille de route. Le lancement de Taste of Qatar a permis l’inspection de près de 800 restaurants, dont environ 150 certifiés trois étoiles, en parallèle de l’essor continu du Guide MICHELIN de Doha.

Le développement des compétences progresse également à grande échelle : depuis 2022, 55 600 programmes Qatar Host et 13 000 programmes Qatar Specialist ont été déployés afin de renforcer l’expertise des professionnels du secteur.

Sur le plan opérationnel, la plateforme Hayya a traité près d’un million de demandes de visas électroniques et facilité l’accès aux grands événements, avec 1,1 million de scans de billets lors de la Coupe arabe. Le tourisme de croisière poursuit lui aussi son développement, avec 72 escales prévues pour la saison 2025-2026.

Forts de ces résultats, Qatar Tourism et Visit Qatar abordent 2026 avec confiance.


Lu 219 fois

Tags : qatar, visit qatar
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 26 Janvier 2026 - 07:20 États-Unis : avec des amis comme ça…

Vendredi 23 Janvier 2026 - 10:17 Royaume-Uni : encore une nouvelle hausse du prix de l'ETA ?

Brand News DestiMaG

L’Irlande de Quartier Libre, 34 ans d’expérience en départs garantis

L’Irlande de Quartier Libre, 34 ans d’expérience en départs garantis
L’Irlande est un peu le deuxième pays de Quartier Libre et c’est à coup sûr son pays de cœur. La...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Portugal : saveurs, villes et expériences pour vivre le pays autrement

Portugal : saveurs, villes et expériences pour vivre le pays autrement
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Philippe Quillien : un expert du voyage d'affaires prend la tête de Teldar Travel France & Benelux

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa

Boomerang voyages : Christophe Buvot rejoint NG Travel au poste de directeur commercial

Qatar Tourism a accueilli plus de 5 millions de visiteurs en 2025

Tout savoir sur le nouveau programme de fidélité de Vueling !

Brand News

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la structuration et de l’élan pour Assurever. Après plusieurs...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
AirMaG

AirMaG

Tout savoir sur le nouveau programme de fidélité de Vueling !

Tout savoir sur le nouveau programme de fidélité de Vueling !
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa
Distribution

Distribution

TourCom confirme ses ambitions européennes

TourCom confirme ses ambitions européennes
Futuroscopie

Futuroscopie

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

B&B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath

B&amp;B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis présente son nouveau compagnon de voyage intelligent

Civitatis présente son nouveau compagnon de voyage intelligent
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

TMR dévoile les dates de son 51e tour du monde

TMR dévoile les dates de son 51e tour du monde
Partez en France

Partez en France

La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !

La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !
Production

Production

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français
Transport

Transport

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Philippe Quillien : un expert du voyage d'affaires prend la tête de Teldar Travel France & Benelux

Philippe Quillien : un expert du voyage d'affaires prend la tête de Teldar Travel France &amp; Benelux
Voyages responsables

Voyages Responsables

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias