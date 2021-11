Qatar : pourquoi l’accord de ciel ouvert n’a pas fini de faire grincer des dents 🔑

Au delà des syndicats, la situation inquiète fortement les patrons de compagnies aériennes françaises.



Pour Alain Battisti, à la tête de la Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers (Fnam), l’Europe a pris une décision « incohérente par rapport à la situation » .



« Cela n'a pas de sens. J’aimerais que l’on m’explique les garanties de réciprocité, de transparence, d’équilibre des marchés » , déplore-t-il lors d’une réunion tenue le 25 octobre au siège de la Fnam.



« Nous regrettons énormément la signature de cet accord complètement déséquilibré, sans aucune transparence sociales et économiques » , lance aussi Anne Rigail, directrice générale d’Air France, faisant référence aux obligations - relativement floues - qu’a désormais Qatar Airways de publier ses comptes selon des normes internationales mais aussi d’améliorer son modèle social.



Interrogée sur l’accord, sur son plan de développement en Europe et sur sa position face aux accusations de manque de transparence sociale et économique, Qatar Airways n’a pas donné suite à nos demandes.



L’Union européenne fait valoir de son côté un accord qui permettra une concurrence « libre et non faussée » et « plus de protection sociale et environnementale » .



Mais en coulisses, « ce cadeau fait au Qatar revêt plutôt un aspect diplomatique sortant du cadre purement aérien », glisse un observateur du dossier, évoquant en la matière les pressions exercées par la France et l’Allemagne.



Bruxelles espère maintenant obtenir de la part de l’Emirat des contreparties plus générale en matière de respect des règles de concurrence, de droit social et de transparence économique.