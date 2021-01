Quai d'Orsay : "il est fortement déconseillé de se rendre en Espagne pour des activités de loisirs"

Ainsi, si les voyages en Espagne sont tolérés, ils le sont pour y rejoindre... sa résidence secondaire.



" Il est indispensable de respecter strictement les restrictions de déplacement édictées par la communauté autonome de séjour et, dans le cas d’un voyage pour rejoindre sa résidence, de pouvoir présenter un justificatif de domicile ," explique le Quai d'Orsay.



Des contrôles sont probables à l’entrée sur le territoire espagnol et en cas d’incapacité à justifier son projet de séjour, les voyageurs peuvent se voir opposer un refus d’entrée sur le territoire espagnol.



Si les déplacements entre les deux pays sont possibles, il convient de respecter les instructions. Le transit par l’Espagne par voie terrestre et aérienne est possible, à tout moment. Il n’est en revanche pas possible de séjourner dans l’une des régions traversées en voiture, même pour une seule nuitée.



De plus, les déplacements entre les régions sont fortement réglementés. Les motifs essentiels aux déplacements entre communautés autonomes (et parfois au sein des communautés autonomes) sont les suivants : acquisition de médicaments, produits sanitaires et autres biens de première nécessité, rendez-vous médicaux, obligations professionnelles, administratives, juridiques ou judiciaires, etc.