Quartier Libre : Quatre circuits en départs garantis en Italie

Stéphane ajoute : « Nous avons retravailler nos circuits sur d’autres destinations européennes pour améliorer l’expérience client. »



● Flânerie polonaise, circuit de 8 jours en départ garanti



Un circuit à la découverte des trésors culturels et naturel de la Pologne. L’itinéraire comprend les visites de Varsovie, Cracovie, Gdansk et la Petite Pologne, tous inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Un guide passionné vous fera explorer les sites emblématiques des jardins royaux de Lazienki, les mines de sel de Wieliczka, le camp d’Auschwitz-Birkenau (dont le 80ème anniversaire de la libération vient d’être célébré), ainsi que de majestueux châteaux.



● Les joyaux du Danube, en Autriche, Hongrie et Slovaquie



Comment ne pas tomber sous le charme des capitales emblématiques du Danube, Vienne, Bratislava et Budapest ? Impossible ! C’est ce que vos clients constateront durant un circuit de 5 jours qui mêle visites guidées et moments de détente. Un plongeon dans l’histoire, la culture et le folklore de ces trois joyaux de l’Europe centrale.



● Les trois capitales baltes comprises dans notre Joyaux de la Baltique



La Lituanie, la Lettonie et l’Estonie sont toutes aussi riches de part leur histoire, leur folklore et leurs paysages inoubliables. Avec ce circuit accompagné, ce sera la découverte de pas moins de trois capitales, Vilnius, Riga et Tallin, en 8 jours. Une échappée balte pour visiter de somptueux châteaux et monuments. Dont l’incontournable palais de Rundale et la non moins célèbre colline des Croix de Siauliai.

Stéphane conclut : « Notre objectif est de conserver nos leadership sur les pays pour lesquels nous sommes plus connus du réseau de distribution et d’appliquer les règles qui ont fait notre réputation à des destinations européennes que nous mettions moins en avant jusqu’à présent ».