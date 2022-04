Appli mobile TourMaG



Quartier Libre fait découvrir la Laponie suédoise à des agents de voyages et ses équipes

Envoyer à un ami Partager cet article

Une immersion en Laponie suédoise sera au programme chez Quartier Libre l’hiver prochain. Pour faire connaître la destination à ses agences et à une partie de ses équipes, le TO leur a concocté un programme ludique, instructif et convivial quatre jours durant.

Rédigé par Quartier Libre le Dimanche 24 Avril 2022

La laponie suédoise, le territoire des Samis Frédéric de Fournoux, Directeur de la production, souhaitait que Quartier Libre, joue son rôle de spécialiste des Terre du Nord en proposant une destination plus originale, plus authentique et surtout préservée de l’afflux touristique.



Il explique :



« L’immersion en Laponie suédoise sera un séjour multi-activités en 8J/7N avec un vol direct au départ de Paris tous les vendredi du 16 décembre 2022 au 24 mars 2023.



Nos clients profiteront d’un séjour dans un magnifique hôtel 4* totalement rénové en octobre 2021, équipé d’une piscine couverte, d’un sauna et d’une salle de sport.

Des navettes gratuites seront mises en places pour se rendre en moins de 5 minutes dans le centre de Lulea. »



Un voyage d’étude multi-activités « Il nous fallait faire découvrir cette région, c’est pourquoi avec le concours de l’OT et du Swedish Lapland Visitors Board nous avons monté un programme pour des agences et une dizaine de salariés de Quartier Libre ».



Stéphane Dossetto, Directeur commercial, résume le programme : « Pendant 4 jours nous avons offert un condensé de ce que nos clients feront en une semaine. Nous avons voulu que les agences qui nous accompagnaient puissent voir et faire presque tout ce dont leurs clients bénéficieront ».



A peine arrivé à l’aéroport de Lulea, le groupe a pris ses bagages et est monté dans le bus flambant neuf du correspondant de Quartier Libre, pour effectuer le transfert vers l’hôtel Scandic Lulea en moins de 20 minutes.



Le lendemain matin chaque participant a récupéré un équipement « grand froid » qu’il a conservé pendant toute la durée du voyage.



Ensuite, les activités et excursions se sont succédées pour le plus grand plaisir de toutes et tous. Un safari motoneige, un autre avec les chiens de traîneau, la découverte de la culture Sami dans une ferme de rennes et d’élans, une excursion en raquettes, un échange avec le Père Noël et un goûter avec la Mère Noël dans le village de Gammelstad classé au patrimoine mondial de l’Unesco etc.



Ceux qui le souhaitaient ont même trouvé un moment pour profiter d’un sauna après le safari motoneige.



Et pour terminer en beauté un dîner sous une tente Sami agrémenté d’un concert piano-voix, de la femme de notre hôte d’un soir. Les plus courageux ont poursuivi la soirée dans les bars de Lulea pour parfaire leur apprentissage de la culture Sami.



Le dernier jour est comme toujours le plus triste, mais il faut bien rentrer pour avoir de nouveau le plaisir de repartir.



Quartier libre et ses équipes remercient chaleureusement les agences qui nous ont suivi dans cette aventure et qui seront nos meilleures ambassadrices.

Un moment où plaisir, travail, partage et découverte ne faisaient qu’un et donnaient tout son sens au métier d’agent de voyages.



Plutôt que des mots, le mieux est de visionner le film lié à l’article.



Frédéric de Fournoux conclut :



« Pour finir de convaincre les agences, la gageure était de mettre cette offre fantastique à la portée du plus grand nombre, nous avons réussi à proposer des dates pour seulement 1399 € » .



Découvrez le détail et les tarifs en cliquant ICI

et ses équipes remercient chaleureusement les agences qui nous ont suivi dans cette aventure et qui seront nos meilleures ambassadrices.Un moment où plaisir, travail, partage et découverte ne faisaient qu’un et donnaient tout son sens au métier d’agent de voyages.Plutôt que des mots, le mieux est de visionner le film lié à l’article.Frédéric de Fournoux conclut :

Contactez Quartier Libre Terres Celtes – Terres Nordiques - Terres Slaves

En départs garantis depuis 34 aéroports français ou frontaliers

GIR – Individuels – Groupe



Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro

Tél : 04.78.53.39.28 En départs garantis depuis 34 aéroports français ou frontaliersGIR – Individuels – Groupe04.78.53.39.28

Lu 166 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles 2022 Au Qatar, bien plus qu’un monde à découvrir