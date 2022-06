Quelle stratégie marketing pour votre e-boutique ?

Un autre moyen de développer le trafic d'un site de e-commerce est d'être présent et actif sur les réseaux sociaux.



Facebook, Twitter, Instagram, Google + ou encore Pinterest sont autant d'outils qui permettront à votre site d'améliorer sa visibilité sur internet.



Les réseaux sociaux permettent aux e-commerçants de partager à grande échelle leurs offres promotionnelles, les nouveaux produits, des bons de réductions, de trouver des partenaires et de nouveaux clients.



Certains outils en ligne tels que Twitterfeed permettent d'automatiser ces publications pour vous éviter de perdre du temps.



Chaque article posté sur votre e-boutique est ainsi directement reposté sur ces réseaux sociaux via le flux RSS de votre site.



Ajoutez sur votre e-boutique des boutons sociaux bien visibles de type "J'aime" pour Facebook, "+1" pour Google+, etc...



L'intégration de ces boutons sur votre site facilitera le partage par vos clients de vos produits ou articles sur les réseaux sociaux, et contribueront ainsi à la diffusion virale de vos informations.



Plus vous serez visibles sur les réseaux, plus vous aurez de chance d'améliorer votre trafic.