Quelles solutions pour rendre son agence plus "durable" ?

Le projet TouriSME vise à encourager les entreprises de l’hébergement touristique (hôtel, résidences de vacances, etc.) et du voyage (agences de voyages, tour operators…) à explorer et à adopter des solutions, à travers une collaboration entre des PME en France, en Espagne, en Italie et à Chypre.



L’Institut Paris Region est "convaincu" que la pérennité de l'industrie touristique est étroitement liée à sa capacité à s’adapter aux enjeux sociaux et environnementaux actuels. Il s’est donc engagé, dans le cadre du projet européen TouriSME, à accompagner des petites et moyennes entreprises de l’hébergement touristique et du voyage dans la mise en place de leurs pratiques de tourisme durable. Il s’agit d’explorer et d’adopter des solutions d’économie d’énergie, d’eau, de gestion des déchets, d’achat et de consommation responsable, de mobilité, de RSE …