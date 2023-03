RH Worldia : "la fidélisation est un enjeu pour nous"

Nous avons précisé nos attentes grâce à un travail d’identification et d’évaluation des compétences métier clés.Nous avons refondu nos fiches de poste pour clarifier en interne ces compétences clés au sein des équipes tourisme. C’est un travail de clarification et de structuration.L’équipe en charge des recrutements a été musclées pour plus de professionnalisme et de réactivité.Systématiquement, en entretien, nous testons les compétences avec un test technique pour objectiver et fiabiliser nos processus de recrutement. C’est un enjeu pour moi, car nous sommes en faveur de la diversité et ça passe par des processus de recrutement structurés.Nous avons également réactivé les partenariats avec des écoles, dont Viaticus. Cela contribue à l’employabilité des jeunes qui arrivent sur le marché de l’emploi. Nous avons pris plusieurs alternants et jeunes diplômés de ces écoles, dont les postes sont devenus pérennes.Nous sommes ouverts aux profils en reconversion, car les compétences sont transférables. Il existe de belles formations en reconversion. C’est important de rester ouvert à la diversité.Il y a une plus forte impatience. Les jeunes souhaitent progresser, grandir et en même temps, cette ambition se marie avec une quête de convivialité et de simplicité dans les relations. Ils ne cherchent pas un environnement trop formel.Nous sommes dans une organisation start-up, derrière l’agilité, il y a aussi la convivialité. Nos trois valeurs sont : l’ambition, l’intégrité et le plaisir.Nous faisons des satisfaction survey dans le cadre de l’ onboarding . Nous suivons les feedbacks des collaborateurs. Un comité de collaborateurs permet de passer des moments conviviaux, d’organiser des apéros, des soirées d’entreprise…La rétention des jeunes est un enjeu. Ils sont volatiles par nature, c’est quelque chose que l’on a admis.Nous sommes une entreprise francilienne, le marché de l’emploi y est très dynamique. En début de carrière, ils sont dans une phase de découverte, ils n’ont pas les mêmes attaches, ni les mêmes attentes que celles de gens bien installés.Charge à nous de les faire grandir pour assurer une stabilité des compétences et donner de la visibilité.La mobilité interne est un enjeu. Il faut être pragmatique, nous sommes 150, on ne peut pas offrir des changements de carrière tous les ans à chacun.