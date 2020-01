Rachel Picard quitte Voyages SNCF

Le groupe SNCF a annoncé, ce lundi 13 janvier 2020, le départ de Rachel Picard.



" Plus qu’une page qui se tourne, c’est un livre qui se ferme , a déclaré la directrice générale de Voyages SNCF. Ce sont 21 années de passion et d’engagement sans faille, de défis relevés, de réussites pour nos clients et nos agents.



Je suis profondément reconnaissante envers l’entreprise SNCF pour ce parcours, du digital au ferroviaire en passant par les gares. Reconnaissante envers toutes les équipes qui ont partagé leurs connaissances et leurs expertises.



Je suis fière de porter les couleurs de la SNCF et d’avoir pu apporter ma singularité. Les visions décalées et les frictions positives apportent beaucoup de valeur dans un grand groupe expert comme le nôtre. J’ai adoré défendre et développer le ferroviaire français, et mener à bien un projet ambitieux de croissance pour l’entreprise au service des voyageurs.



Enfin, je suis confiante. Tous les atouts sont réunis pour que la dynamique de succès se poursuive et s’amplifie. Le travail que nous avons accompli, les compétences que nous avons rassemblées, la satisfaction des clients que nous avons regagnée, tout cela constitue un socle fort pour aborder la prochaine étape.



Cette entreprise sait traverser les épreuves. Elle sait se transformer et relever les défis. J’ai confiance en la puissance de la SNCF et en sa capacité à voir l’avenir en grand.



Je veux dire merci à tous ceux qui m’ont fait confiance. Merci à toutes les équipes. Merci à ceux qui ont osé y croire et ont été assez audacieux pour relever ces grands défis. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de succès pour l’avenir. Bon voyage à tous ! "