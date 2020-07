Recours Conseil d'Etat Ordonnance : "Ce n'est pas un revirement, mais un double looping !" selon Jean-Pierre Mas (EDV)

"Je suis surpris par cette procédure. L'UFC-Que Choisir et la CLCV ont une attitude ambiguë.



Nous travaillons depuis le 26 mai sur la création d'une commission pour laquelle nous nous sommes engagés à traiter les situations difficiles : les professions libérales qui n'ont pas travaillé pendant le confinement, les personnes en manque de ressources, en difficulté financière, les personnes avec des certificats médicaux...



Les associations de consommateurs nous ont demandé d'élargir le champ d'application. Ils nous ont demandé d'intégrer les divorces ainsi qu'un critère d'âge. Nous butions sur ce dernier point. Elles souhaitaient que l'on rembourse automatiquement tous les voyageurs de plus de 60 ans, puis les plus de 70 ans.



Nous avons refusé estimant que ce critère était discriminatoire. J'ai dû mal à comprendre comment des personnes qui discutent pendant des semaines sur le texte de l'ordonnance puissent critiquer la validé de ce texte. Elles ont participé. Il y a plus qu'un revirement, elles font un double looping.



Et puis tout à coup elles font preuve d'une grande mansuétude pour les compagnies aériennes qui pour certaines d'entre elles proposent un avoir valable deux ans et qui en cas de non utilisation ne sera pas remboursé !



Les associations de consommateurs sont contrariées car nous n'avons pas accepté les critères d'âge, c'est une réaction d'enfants gâtés"