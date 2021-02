Réglementation et développement des territoires : Airbnb veut devenir plus "responsable"

Parmi les autres engagements de la plateforme figure la possibilité pour chacun de bénéficier des retombées économiques du tourisme.



En parallèle de la collecte automatique de la taxe de séjour dans plus de 29 000 communes françaises, Airbnb lance une nouvelle campagne pour soutenir tout au long de l'année les séjours dans les villages de montagne et les stations de ski.



Cette campagne débute par un partenariat avec la commune de La Clusaz, en Haute-Savoie, afin de promouvoir l'attractivité du village quelle que soit la saison.



A la campagne également, Airbnb travaillera avec les collectivités locales et ses partenaires, parmi lesquels Bienvenue à la Ferme et l'Association des Maires Ruraux de France, " à la stimulation de l'offre de logements et à la croissance du potentiel touristique des campagnes françaises ", indique le Groupe.



Autre action : favoriser les bonnes relations de voisinage.



Après le renforcement du protocole de nettoyage en partenariat avec Ekoklean et la suppression ou la suspension de plus de 900 annonces dans le cadre des mesures visant à interdire les fêtes au sein des logements loués sur sa plateforme, Airbnb s'engage à maintenir l'interdiction des fêtes et des grands rassemblements.



Une nouvelle ligne téléphonique permettant aux voisins de signaler toute nuisance sera lancée au second semestre 2021.



"Airbnb continuera également d'être pleinement mobilisée pour répondre efficacement, en collaboration avec les villes, à la lutte contre les annonces de sous-location illégales dans les logements sociaux, dans les résidences étudiantes ou encore dans des logements insalubres".