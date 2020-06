Remboursements : "L'indemnité d'Air France couvrira à peine le quart des coûts", selon Fabrice Dariot

TourMaG.com - Dimanche 14 juin a annoncé la réouverture progressive des frontières intra et extra européennes. Je suppose que la nouvelle a été bien accueillie chez Bourse des Vols ?



Fabrice Dariot : C'est une bonne chose, mais ce n'est pas une nouvelle fracassante, car nous l'avions tous un peu anticipé.



Nous avions justement enregistré une hausse des demandes suite aux différentes informations circulant sur la réouverture des frontières.



De nombreuses incertitudes pèsent sur le secteur, elles empêchent que les commandes reprennent sur les chapeaux de roues.



L'allocution de Macron entérine simplement une tendance en place, c'est à dire des vols domestiques, des vols vers les DOM-TOM, la Corse et le bassin Méditerranéen.



Nous espérons que le mouvement va s'accélérer.



TourMaG.com - Vous parliez d'incertitudes qui pèsent sur le secteur, que vouliez-vous dire ?



Fabrice Dariot : Oui, il existe encore de nombreux freins à main qui ne sont pas levés, comme tout d'abord les vacances intercontinentales. Sur les destinations long-courriers, le risque est encore trop élevé, les aléas trop nombreux et les prix trop chers.



Ce marché est très sinistré et il va le rester, en dehors des DOM-TOM. Après le reste de l'Europe reprend, même si les clients n'iront pas à plus de 3 voire 4h de vols, dans le même temps les plans de vol sont continuellement bouleversés et changent constamment.



Les freins à la commande, même sur les destinations favorables, sont assez nombreux, d'autant qu'il sera nécessaire que les aéroports rouvrent aussi.



Une fois n'est pas coutume, la province est en avance sur Paris, les infrastructures aéroportuaires ont plus facilement rouvert en dehors de l'Île-de-France.



Si nous quittons la problématique destination, pour nous recentrer sur celle des professionnels, nos bureaux sont totalement sclérosés par la masse des vols annulés et des avoirs imposés par les compagnies aériennes.



Nous faisons face à des dizaines de milliers de demandes, sauf que cette masse est complexifiée par des procédures parfois différentes selon les compagnies. Nous vivons une véritable marée noire.