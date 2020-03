Resaneo lance une Garantie CoronaProtect, qui prévoit le remboursement des billets d’avion

considérablement impactée par l’épidémie de Coronavirus et la psychose qui l’entoure dorénavant

aider les Français à voyager sans crainte et les assister s'ils se retrouvent mis en quarantaine à destination

Resaneo s'occupera de la réservation d'un nouveau billet retour pour le rapatriement, quelle que soit la compagnie aérienne avec laquelle le voyage initial était prévu

La probabilité d’être bloqué à destination dans le cadre d’une quarantaine est minime à ce jour. Toutefois, la crainte que cette improbable situation suscite est réelle

Bien évidemment nous ne voulons pas nous substituer aux autorités et les rapatriements sanitaires ne sont pas de notre compétence s'ils doivent avoir lieu. Prenons en revanche le cas d'un voyageur qui se verrait placé en quarantaine dans un pays qu'il visite, à son arrivée ou au moment de son retour : nous nous occuperons dans ce cas précis de faire les réservations de vols retours, à nos frais".

Comme beaucoup d'acteurs du tourisme, l’activité de Resaneo est "", révèle l'agence de voyages, spécialiste de la réservation de billets de train et d'avion, dans un communiqué.Si les indicateurs sont au rouge depuis près de 2 semaines, l’entreprise ne baisse pas pour autant les bras et veut "", a indiqué Yannick Faucon, son directeur général.Resaneo lance doncElle propose notammentEn effet, en cas de mise en quarantaine sur place, ""., précise Yannick Faucon.Tous les clients de Resaneo sont protégés qu’ils réservent sur les sites de la marque www.resaneo.fr et www.resaneo.com (le site dédié aux agences de voyages) mais également ceux qui passent par ses partenaires marques blanches tels que Promovols, Showroomprivé, Promovacances et les aéroports de Bergerac, Beauvais, Toulouse etc.