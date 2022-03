Réservations voyages : "On vend moins mais avec plus de marge"🔑

La situation empĂŞche toute anticipation.



D'ailleurs les réservations engrangées ses derniers jours du côté de NG Travel concernent essentiellement la période mars, avril, mai et juin. « Nous avons très peu de bookings pour cet été depuis la guerre. Les gros dossiers, les familles hésitent, il y a de l’incertitude. »



Toutefois selon les acteurs la tendance n'est pas là même puisqu'inversement chez TUI France, les réservations concernent « essentiellement la période estivale ».



Reste que Patrice Caradec espère revoir une remontée progressive des réservations jusqu’à la fin juin.



Si le patron des Bravo Club regrette ne plus être sur les niveaux de 2019, il se console en vendant les voyages au bon tarif : « La grande braderie due aux surcapacités c’est terminé. Quand on vend, les marges sont là , on vend moins mais avec plus de marges. »



Si bien sûr les voyagistes espèrent voir une remontée des réservations, ce que les professionnels du tourisme comme leurs clients souhaitent plus que tout, c’est bien sûr la fin du conflit et le retour à paix.