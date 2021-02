Résidences touristiques : "c'est un pan entier de l'économie qui est amené à disparaître..." selon Frédéric Carré (SNRT)

TourMaG.com - Et en ce début d'année 2021, les mêmes ingrédients donnent-ils la même recette ?



Frédéric Carré : Le début d'année est tout autant catastrophique.



Aujourd'hui sur le 1er trimestre, encore 20% des résidences ne peuvent pas ouvrir, alors qu'il n'y a pas de fermeture administrative. Pour les établissements ouverts, le taux d'occupation est très bas, oscillant entre 25 et 35% en moyenne.



La situation est très délicate. Nous ne voyons pas de retour d'activité pour 2021 avant au moins l'été, en étant optimistes. Il existe encore énormément d'incertitudes pour le secteur, sachant que l'attente plombe le moral du secteur et des adhérents.



Il faut bien se rendre compte qu'aucune annonce tangible du gouvernement ne vient au soutient des résidences urbaines.



TourMaG.com - Les aides massivement déployées par l'Etat dans le secteur ne répondent pas à vos besoins ?



Frédéric Carré : Non, car ce qui fut déployé en 2020 par l'Etat peut se résumer au chômage partiel et nous nous félicitons de cette mesure.



Il est prolongé jusqu'en février 2021 et nous espérons qu'il le sera au-delà pour le secteur du tourisme. Un certain nombre d'entreprises peut dorénavant faire face avec l'APLD à une situation économique dégradée, pour pouvoir maintenir l'emploi.



Il y a eu le PGE que la majorité de nos membres ont contracté, mais aujourd'hui ce prêt doit être remboursé.



Voici ce à quoi nous avons droit. Le fonds de solidarité ne correspond pas du tout aux besoins des acteurs des résidences urbaines puisque nous parlons là de groupes intermédiaires.



Cette mesure va soutenir principalement les petits exploitants.



La difficulté aujourd'hui, c'est que la prise en charge des aides comprend un plafond de 3 millions d'euros pour les 6 premiers mois de l'année 2021, sauf que ce n'est en rapport avec notre activité.



Petits ou grands, nous sommes tous autant impactés et nous souffrons tous autant.



Entre 60 et 70% des charges des résidences de tourisme sont fixes, donc avec la baisse drastique de chiffre d'affaires, les résidences ne peuvent pas faire face aux charges fixes, avec en 1er lieu les loyers.



Si en 2020, les propriétaires individuels ont fait des efforts de réduction ou de paiement à plus long terme des loyers, il semble compliqué de les voir refaire le même effort en 2021.



Aujourd'hui, les PGE ont été consommés, les caisses sont vides à fin 2020 et compte tenu des incertitudes qui pèsent sur 2021, les résidences de tourisme ont besoin de l'aide du gouvernement.