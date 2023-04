Restrictions, festivités : tout savoir sur le couronnement de Charles III

Epinards, fèves et estragon... Cela ne vous dit rien ? Et pourtant cela fait quelques jours déjà que le choix de cette quiche comme met principal pour le repas du couronnement de Charles III et et son épouse Camilla Parker Bowles a fait la Une des journaux.La date de cet évènement se rapproche et TourMaG fait le point sur toutes les informations pratiques à savoir.La cérémonie principale du couronnement de Charles III et de son épouse Camilla Parker Bowles en tant que roi et reine consort du Royaume-Uni et des autres royaumes du CommonwealthPour rappel, Charles III a accédé au trône après la mort de sa mère la Reine Elisabeth II, le 8 septembre 2022.dans le centre de Londres pendant tout le week-end du 6 mai 2023.De nombreux spectateurs devraient être présents, tandis que d'autres suivront les événements de la journée depuis divers lieux dans les parcs royaux.