Londres : ouverture du Park Hyatt London River Thames

Les intérieurs du Park Hyatt London River Thames offrent une interprétation contemporaine du style anglais classique.



Les murs des chambres sont tapissés de motifs de l'emblématique designer textile anglais William Morris, complétés par un agencement de blanc et d'ébène, avec des touches de cuir et de laiton.



A l'entrée de l'hôtel, une installation époustouflante de Charlie Whinney, « Ebb and Flow », inspirée par la Tamise. Dans l'établissement même, sont disposées des œuvres d'art de plusieurs artistes renommés, comme Ian Rayer-Smith, Jo Taylor, Françoise Delaire, Gabriel Leung, George Blacklock et Ewan David.



Les bars et restaurants du Park Hyatt London River Thames offrent, eux, un voyage culinaire varié, grâce au Chef exécutif, Fabrice Lasnon, fort de plus de 35 ans d'expérience et d'un flair particulier pour créer des plats inspirants.



Ainsi, au Nine Elms Kitchen & Terrace, les clients pourront savourer des ingrédients de saison transformés en chefs-d'œuvre culinaires rendant hommage à la culture londonienne.



Le Nine Elms Bar & Lounge, lui, offre une évasion dans le passé, avec des cocktails signature.



Pour ceux qui recherchent une expérience plus raffinée, le TAMISé Tea Lounge & Wine Library offre un cadre époustouflant sur la Tamise. Enfin, un restaurant cantonais ouvrira un peu plus tard.



Par ailleurs, l'hôtel dédie un étage complet au bien-être : Spa, centre de remise en forme ultramoderne équipé d'appareils Technogym dernier cri, piscine intérieure de 20 x 8 mètres et salon de relaxation équipé de deux Somadome Pods de haute technologie....



Le Park Hyatt London River Thames dispose aussi de 14 337 m2 d'espace de réunion, dont l'une des plus grandes salles de bal à ouvrir dans le centre de Londres depuis 1929, avec une capacité d'accueil de 830 invités.