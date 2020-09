Restrictions voyages : quels sont les pays encore accessibles aux Français ? (Monténégro et Egypte - réactualisé 17/09/2020)

Sardaigne :

On peut voyager en Allemagne mais de multiples contraintes sanitaires concernant, notamment, certaines régions françaises classées en rouge, y rend aujourd’hui les déplacements compliqués.Depuis le 21 août 2020, la Guyane a été classée « zone à risques » par les autorités allemandes, de même que les régions Ile de France et Provence Alpes Côte d’Azur, Guadeloupe et Saint-Martin , Corse, Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes.Depuis le 16 juin, les voyageurs en provenance de la plupart des pays de l’espace européen (dont la France) peuvent entrer en Autriche sans restrictions.On peut voyager en Belgique mais de multiples contraintes sanitaires concernant, notamment, certaines régions françaises classées en rouge, y rend aujourd’hui les déplacements compliqués.Depuis le 15 juin, l’accès au territoire bulgare est autorisé sans restriction aux personnes en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne (à l’exception du Portugal et de la Suède), du Royaume-Uni et des pays de l’espace Schengen (y compris de Saint-Marin, Andorre, Monaco et du Vatican). Les voyageurs en provenance de France ne sont plus soumis au respect d’une quarantaine.Depuis le 30 juin, peuvent entrer librement en Croatie les citoyens des Etats membres de l’Union européenne ou de l’espace Schengen, quel que soit leur lieu de résidence, ainsi que les membres de leurs familles. Un certain nombre de contraintes sanitaires sont aussi en place.Depuis le 21 juin, aucune limitation à l’entrée sur le territoire espagnol ni mise en quarantaine n’est en vigueur. Cependant, tout passager souhaitant se rendre en Espagne par avion devra compléter un formulaire personnel et non transférable : une fois complété et signé, le voyageur recevra un QR code associé à son voyage qu’il devra conserver sur son téléphone portable ou imprimer afin de pouvoir passer le contrôle sanitaire aéroportuaire.Par ailleurs, la situation sanitaire dans certaines régions (Catalogne par ex) complique les déplacements. Il faut bien se renseigner avant un déplacement.Pas de consigne particulière pour la France métropolitaine si ce n’est les protocoles sanitaires (port du marque) en fonction des régions et de leur “couleur”.Les voyageurs de plus de onze ans doivent justifier d’un test Covid-19 négatif réalisé dans les 72h avant l’embarquement. Ce résultat négatif est un gage de sécurité : il est obligatoire et sera demandé à l’embarquement.Le passager doit également présenter une attestation sur l’honneur qu’il ne présente pas de symptômes et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol.La compagnie aérienne refuse l’embarquement au passager à destination d’un territoire ultramarin qui ne présenterait pas l’un ou l’autre de ces documents.Les passagers à destination de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Réunion et de Mayotte ne sont plus soumis à une mesure obligatoire de quarantaine à leur arrivée.Toutefois, les autorités publiques recommandent aux personnes concernées de respecter scrupuleusement les gestes barrières, d’éviter les rassemblements publics et les lieux publics très fréquentés, de porter un masque pendant cette période. Elles doivent également réaliser un test 7 jours après leur arrivée.A noter qu'un protocole sanitaire très strict est appliqué à l'arrivée en Nouvelle-Calédonie. Il prévoit notamment une quatorzaine obligatoire pour tous les nouveaux arrivants, dans un hôtel réquisitionné par le gouvernement.Sur la Polynésie Française : toute personne, quelle que soit sa nationalité et son âge, en provenance d’une région extérieure à la Polynésie française, ne sera autorisée à embarquer sur un vol à destination de la Polynésie française qu'après avoir présenté à la compagnie aérienne, au moment de l’enregistrement, un résultat négatif au test de dépistage au Covid-19 réalisé moins de 3 jours avant le vol ainsi que le récépissé d'enregistrement sur la plateforme polynésienne « Electronic travel information system » - « ETIS ».Peuvent circuler librement en Italie (y compris pour du tourisme et ne sont plus soumis à une quarantaine les voyageurs en provenance d’un pays de l’Union européenne, de l’espace Schengen, du Royaume-Uni, de l’Irlande du Nord, d’Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican.Voici deux exemple avec la Sardaigne et la Sicile pour en savoir davantage rendez-vous sur le site du MAE. Toute personne se rendant en Sardaigne (y compris les résidents ou pour la journée) doit obligatoirement s’enregistrer en ligne sur la plateforme numérique de la région Sardaigne Sardegna Sicura (formulaire en ligne) A compter du 14 septembre 2020, tous les voyageurs entrant en Sardaigne par voie aérienne ou maritime devront présenter à l’embarquement un test Covid négatif, réalisé dans les 48h précédant leur voyage. Ce test peut être un test sérologique, un test PCR ou un test antigénique.Toute personne se rendant en Sicile (y compris les résidents ou pour la journée) doit obligatoirement s’enregistrer en ligne sur la plateforme numérique (accessible uniquement depuis un téléphone) : https://siciliasicura.costruiresalute.it Depuis le 1er juillet, toutes les personnes qui résident en France ou dans un des autres pays de l’UE, au Royaume-Uni, en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande) sont autorisés à entrer en Grèce. Tous les aéroports grecs peuvent accueillir des vols internationaux. Tous les voyageurs doivent obligatoirement remplir un formulaire en ligne https://travel.gov.gr/#/ au moins 48h avant le voyage.Par ailleurs, un dépistage aléatoire au Covid-19 peut être demandé à l’arrivée de voyageurs, quelle que soit leur nationalité et leur voie d’entrée en Grèce. Tout test positif implique d’observer une quatorzaine dans une structure désignée par les autorités sanitaires, avec prise en charge par les autorités grecques.En cas de dégradation de la situation sanitaire, des mesures de confinement temporaires et ciblées pourront être prises.Les autorités maltaises ont annoncé la réouverture de l’aéroport international pour les vols directs entre la France et Malte depuis le 1er juillet.Depuis ce vendredi 11 septembre à minuit, un test PCR de moins de 72 heures sera exigé par les autorités maltaises pour tous les voyageurs en provenance des aéroports de Paris et Marseille. Sont exemptées de quarantaine obligatoire les personnes ayant séjourné dans les pays avec lesquels les autorités sanitaires maltaises ont autorisé la réouverture des frontières (dont la France, liste en anglais).Les personnes ayant séjourné dans des pays ne figurant pas sur cette liste au cours des quatorze jours précédant leur arrivée à Malte ne sont pas autorisées à se rendre dans le pays.Tout voyageur se rendant à Malte par voie aérienne est tenu de se munir d’un formulaire de déclaration de voyage et d’un formulaire de localisation de passager (disponibles en ligne, uniquement en anglais) qu’il conviendra de remettre à la compagnie aérienne assurant son vol à destination de Malte ou dans un espace dédié du terminal d’arrivée de l’aéroport international de Malte.Une prise de température sera effectuée par les autorités sanitaires maltaises au terminal d’arrivée.Les ressortissants français sont autorisés à se rendre au Monténégro sans restriction.Compte-tenu de la hausse du nombre de cas de Covid-19 dans tout le pays, le Monténégro a mis en place des mesures restrictives sur l’ensemble du territoire.Si vous revenez de vacances du Monténégro, à l'embarquement pour la France vous devrez présenter une déclaration sur l’honneur attestant que les passagers ne présentent pas de symptôme d’infection à la covid-19 et qu’ils n’ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Ils doivent porter un masque de protection.Le MAE conseille aux personnes de onze ans ou plus, en provenance du Monténégro, si elles le peuvent localement, de réaliser ce test virologique, moins de 72 heures avant leur vol.Les voyageurs en provenance de pays de l’espace Schengen (dont la France), de pays associés à l’espace européen (Liechtenstein, Norvège, Islande, Suisse) et du Royaume Uni peuvent se rendre au Portugal par voie aérienne, terrestre et maritime.Sauf cas suspect à l’arrivée au Portugal continental, les voyageurs ne sont soumis ni à l’obligation de réalisation d’un test COVID-19, ni à celle de respecter une quatorzaine.Toutefois, chaque voyageur est tenu de se soumettre à une prise de température (via un système de caméra thermique) à l’arrivée aux aéroports portugais (dont ceux des Iles de Madère et des Açores).Il faut aussi renseigner un formulaire exigé par les autorités de santé portugaises.Depuis le 15 juin, la République tchèque a assoupli les conditions de passage de ses frontières en provenance d’une majorité de pays de l’UE dont la France. Ce dispositif est cependant susceptible d’évoluer.Le nouveau système repose sur le classement des pays de l’UE, ainsi que le Royaume Uni, la Norvège et la Suisse, en trois catégories selon la situation épidémiologique qui y prévaut selon les autorités tchèques ; la liste des pays est consultable ici., peut se rendre en République tchèque sans restrictions. Un document d’identité en cours de validité (CNI, passeport) suffit donc à franchir la frontière.Les Français et les ressortissants des pays tiers sont autorisés à entrer en Turquie depuis le 11 juin par les frontières terrestres, maritimes et aériennes à l’exception des postes frontières avec l’Iran. Ils seront soumis à un contrôle sanitaire à leur arrivée et à un test PCR gratuit s’ils présentent des symptômes. En cas de test positif à la Covid-19, les Français seront soumis à une quatorzaine.