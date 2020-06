Réunion : Air Austral augmente progressivement ses capacités pour atteindre prochainement un vol quotidien

Un vol quotidien programmé par Air Austral à compter du 6 juillet 2020 entre Paris et la Réunion

Air Austral reprend progressivement du service et monte en puissance sur les vols entre Paris et la Réunion. L'objectif de la reprise est d'arrivée à un quotidien à compter du 6 juillet 202, du côté de Mayotte le retour est plus mesuré.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 24 Juin 2020

