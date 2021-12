Réunion : les agences demandent des mesures de soutien spécifiques

TourMaG.com - Vous avez demandé des mesures d'accompagnement spécifiques. Allez-vous être attendus ?



Thierry PRENGERE : Effectivement nous demandons des aides pour les agences directement impactées. L'Ile Maurice représente 60 à 80% de part de marché des ventes en agences. Les combinés Réunion - Maurice rendus impossible le "rouge écarlate" représentent également pour certains réceptifs une baisse de 30% de leur chiffre d'affaires.



Nous ne pouvons plus vendre l'Afrique du Sud et des contraintes de tests ont été remis en place dans les deux sens entre la Réunion et la Métropole.



Nous avons demandé notamment à être reconnus comme des entreprises fermées administrativement. Nous demandons la prise en charge des congés payés des salariés à hauteur de 10 jours et des dispositifs spécifiques à la Réunion dont le maintien de l'activité partielle.



Le directeur de cabinet nous a assuré qu'il allait faire remonter nos demandes aux ministères concernés.