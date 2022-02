Réunion : les pros s'alarment de l'absence de considération !

notre message est resté lettre morte.



Aucun retour de vos services à jour, et même au niveau national nous constatons qu’aucune action significative n’a abouti.

Nous faisons l’objet d’un dispositif spécifique nous empêchant de travailler et d’exercer notre profession et pourtant nous n’avons pas la volonté de vivre « sous perfusion » de l’Etat, mais bien de reprendre notre activité dans les meilleures conditions possibles et au plus tôt.



Nos entreprises ne vendent pas pour la plupart de prestations locales,

Dans une missive adressée à la préfecture, l'Association des indépendants du tourisme et des loisirs (AITL) déplore le fait que "Alors que les restrictions s'assouplissent pour les voyages vers et depuis l'Afrique du Sud et l'Île Maurice, cela ne concerne pas tous les Français, puisque les Réunionnais ne peuvent toujours pas se rendre dans ces deux pays. ." explique la lettre de l'AITL.Lors du 1er Comité stratégique du tourisme outre-mer (CSTOM), Hervé Mariton avait rappelé la situation ubuesque vécue par les Réunionnais qui pour certains passent par la métropole pour se rendre à... Maurice.