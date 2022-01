Rewind lève 700 K€ auprès du fonds de Xavier Niel et de business angels

Rewind ne mise pas uniquement sur les visites audios, mais souhaite rebondir sur le potentiel offert par le développement des activités.



"Au-delà des self-guided tours, le marché des visites et activités est florissant ! Avec une croissance moyenne de +9% par an entre 2014 et 2020, ce marché croît deux fois plus vite que celui du tourisme au global. " explique Julien Wouters.



Pour étoffer son catalogue, la start-up combine ainsi des visites audios guidées à des activités tels que les tours en bus ou les croisières.



La jeune entreprise vient par ailleurs de remporter le soutien d’Ile-de-France Mobilité en gagnant le Challenge Information Voyageurs 2021.



40k€ ont été attribués à Rewind pour l'aider à développer sa gamme de self-guided tours dans les bus et métros d’Île-de-France.



Très bientôt, quand les touristes parcourront les bords de Seine depuis la ligne de bus 72, ils apprendront les histoires de lieux et monuments incontournables de Paris.