Rivages du Monde dévoile sa brochure "Croisières maritimes 2021"

En 2021, Rivages du Monde prendra un tournant stratégique avec une montée en gamme de son offre maritime - au même niveau de son offre fluviale - grâce au nouveau fleuron de sa flotte le World Explorer.



Ce yacht d’expédition, sorti des chantiers navals en août 2019, peut accueillir 180 passagers et " s’adapte à tous les itinéraires, même dans les zones les plus extrêmes de la planète ", indique le groupe dans un communiqué.



Toutes ses cabines ont une vue sur l’extérieur. De 17 à 44 m2, elles sont réparties sur 3 ponts et disposent d’un espace salon avec canapé et bureau. Les salles de bain sont équipées d’une vaste douche à l’italienne.



Les espaces à vivre sont orientés vers la mer : bibliothèque, boutique, Spa by l‘Occitane, piscine extérieure chauffée et ses bains à remous, salle de fitness, piste de course ou encore le salon panoramique à 180°.