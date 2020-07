Rivages du Monde reprend ses croisières sur le Douro et en Croatie

Rivages du Monde va reprendre ses croisières fluviales et côtières sur le Douro et en Croatie.



Ses bateaux à taille humaine permettent la distanciation sociale et les itinéraires traversent des zones peu touchées par la crise actuelle.



Pour le Douro, moins de 100 passagers embarqueront sur le M/S Queen Isabel 5* (cabines de 15 à 30 m2), tandis qu'en Croatie, moins de 30 passagers seront sur le M/Y Casablanca 5* (cabines de 14 à 18 m2).



De plus, pour assurer la sécurité de ses passagers, Rivages du Monde a mis au point un protocole de sécurité sanitaire en lien avec ses armateurs et des conditions de réservation et de promotion propices à une reprise progressive de ses activités.



L’OR DU DOURO, 8 jours de Porto à Salamanque à partir de 1 456 € (offre brochure - 20 %). Six départs entre le 6 septembre et le 1er novembre 2020.



YACHTING EN CROATIE, 10 jours entre Zagreb et Dubrovnik à partir de 2 590 € (offre brochure - 10 %). Cinq départs entre le 6 septembre et le 12 octobre 2020.