Roadshow PONANT x BEACHCOMBER TOURS : les deux marques réunissent leurs partenaires parisiens

Ce partenariat incarne une vision commune : proposer des voyages d’exception et inspirer un tourisme authentique, où l’exploration et le respect des cultures locales demeurent au cœur des priorités.



Depuis le 19 septembre, ce roadshow a déjà parcouru plus de 56 villes et a su séduire les professionnels du secteur.



« La deuxième édition de notre roadshow commun marque une nouvelle étape avec un succès incroyable. Plus de 1 350 agents de voyages rencontrés et formés en quelques semaines, c’est du jamais vu ! Les retours de nos invités nous touchent beaucoup et témoignent de la grande complémentarité de notre duo. Nos deux équipes commerciales y prennent aussi beaucoup de plaisir ; c’est aussi ça le secret », se réjouit David Simon.



« Notre partenariat avec Beachcomber Tours s’enrichit chaque année, porté par des valeurs communes et une vision partagée d’un tourisme d’exception. Ensemble, nous avons à cœur de proposer à nos partenaires des moments uniques, qui célèbrent autant l’inspiration que l’engagement », se félicite Stéphane Grillon.



PONANT et BEACHCOMBER TOURS réfléchissent déjà à l’édition 2025 !