Rocco Forte Hotels va ouvrir un hôtel en Sardaigne

Rocco Forte Hotels va exploiter un nouveau complexe hôtelier de luxe sur la Costa Smeralda, en Sardaigne.



Le nouveau complexe est développé conjointement avec Eidos Hotel Capital Partners qui agit en tant que partenaire d'exploitation et gestionnaire d'actifs pour Sixth Street, qui a acquis la propriété en janvier 2022.



Anciennement connu sous le nom d'Hotel Le Palme, le complexe est situé à Liscia di Vacca, Porto Cervo.



L'hôtel comprendra 64 chambres et suites. Prévu pour ouvrir en 2024, le complexe entièrement réaménagé par Rocco Forte Hotels sera doté d'un spa et de trois restaurants, ainsi que d'un bar panoramique sur le toit et d'un espace pour les réunions et événements.



L'établissement viendra compléter la collection d'hôtels Rocco Forte à Rome, à Florence, en Sicile et dans les Pouilles, ainsi que le Carlton Milano et la Rocco Forte House, dont l'ouverture est prévue à Milan en 2024.