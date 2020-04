Roland Héguy : "2020, une année perdue pour les cafés, hôtels, restaurants et discothèques..."

« Pour nos entreprises, nous ne pouvions plus entendre parler de simples reports des charges sociales et fiscales.



Mais ce soir le Président de la République a ouvert une porte pour des annulations totales de nos charges, ce qui s’explique aisément par les recettes du secteur.



Nous saluons l’annonce d’un plan sectoriel pour la restauration, l’hôtellerie, et le tourisme. Nous y travaillons déjà.



Nous pouvons en revanche regretter d’être l’un des seuls secteurs sans effet d’horizon pour l’ouverture de nos établissements, alors même que nous travaillons déjà à des guides pratiques pour exercer nos métiers en préservant la santé de nos salariés et de nos clients.