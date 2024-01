Rolzo, nouvel acteur du transport luxe sur le marché français 🔑 Créée en 2017, l'entreprise est aujourd’hui présente dans 100 pays, 750 villes et 1 000 aéroports

Rolzo, cette entreprise spécialisée dans les services de transport terrestre et de location de voitures ultra-luxe en BtoB, vient d'ouvrir de nouveaux bureaux à Paris pour se développer sur le marché français. Petit tour d'horizon avec Tom Ripert, le CEO.

Lundi 8 Janvier 2024

ROLZO, entreprise spécialisée dans les services de transport terrestre et de location de voitures ultra-luxe en BtoB, vient d'ouvrir des bureaux à Paris pour se développer sur le marché français.



Ses fondateurs sont Français :



Les deux associés assurent se démarquer de leurs concurrents par deux aspects principaux : ROLZO est, disent-ils, la seule entreprise capable de proposer une gamme complète de services, tels que des chauffeurs, des accueils VIP Meet & Greet, et la location de véhicules très haut de gamme.



Tom Ripert (CEO) et Khaled Shehata (CTO) ont lancé ROLZO en 2017 à Londres et ont rapidement développé l'entreprise qui est aujourd'hui présente dans 100 pays, 750 villes et 1 000 aéroports et possède aussi des bureaux à Miami, New York, Dubaï, Mexico.



Londres, un lieu idéal pour entreprendre TourMaG : Pourquoi avoir créé Rolzo en 2017 ? Et pourquoi à Londres alors que vous êtes Français ?



Tom Ripert : Une convergence de motivations et de circonstances. Tout d'abord, à Londres où j'ai terminé mes études, j'ai découvert un environnement dynamique propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Métropole mondiale, Londres se démarque par son caractère cosmopolite. Cette capitale est un cadre stimulant où les idées novatrices peuvent prospérer.



Pour ceux qui veulent créer une entreprise, l'Angleterre est aussi synonyme de rapidité et de facilité. Elle offre aussi beaucoup d'opportunités de rencontres et de réseau.



Londres était donc le lieu idéal pour concrétiser rapidement nos idées et à explorer de nouvelles possibilités.



Parce qu'elle abrite une concentration significative de " high net worth individuals ", la capitale britannique est aussi un marché favorable pour les services de luxe que nous proposons.



La demande pour des services de transport haut de gamme y est élevé. Sur place, de nombreuses voitures de luxe sont disponibles. C'était vraiment le lieu idéal pour établir et développer notre entreprise.



TourMaG : D'où vous vient cette envie d'entreprendre ?



Tom Ripert : De l'émergence du modèle économique "on-demand" . En offrant des services exclusifs de chauffeurs privés et de location de voitures haut de gamme flexibles et personnalisées, nous avons simplement saisi l'opportunité de répondre à cette tendance émergente.



Nous voulions aussi apporter une touche distinctive du savoir-faire du luxe à la française sur un marché international.



Cette combinaison de facteurs continue d'être au cœur de notre engagement fait d'excellence et d'innovation dans le domaine des transports haut de gamme.



Une valeur ajoutée plus significative en BtoB TourMaG : Après avoir débuté votre activité en B to C, pourquoi avoir évolué vers un modèle B to B ?



Tom Ripert : Immédiatement après la création de ROLZO, nous avons été sollicités par des entreprises, notamment des groupes hôteliers, des conciergeries de luxe et des agences de voyages qui avaient besoin de réserver facilement des véhicules haut de gamme pour leurs clients à travers le monde, avec l'assurance d'un service sans faille.



Cette demande croissante nous a montré qu'il était opportun de prioriser pour répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle B2B. Nous avons réalisé aussi que notre valeur ajoutée était plus significative en B2B, ce qui nous a permis de nous différencier.



Cette transition vers le B2B a été plus qu'une simple adaptation stratégique ; elle nous a conduit à perfectionner notre offre pour nous aligner plus finement sur les attentes de notre clientèle cible.



En nous concentrant sur ce segment spécifique, nous avons pu nous développer. Cette transition vers le B2B a aussi été une stratégie plus efficace pour offrir des services exceptionnels adaptés à une clientèle exigeante.



TourMaG : Quelle gamme de services proposez-vous exactement ?



Tom Ripert : ROLZO propose un service exclusif de chauffeurs privés et de location de voitures haut de gamme.



Les services avec chauffeur incluent les transferts en ville, les transferts aéroport, et la mise à disposition de véhicules haut de gamme au confort exceptionnel. S'y ajoute une assistance personnelle à chaque étape.



Nos services de location de voitures incluent la location à la journée, la location à la semaine et la location longue durée. La mise à disposition du véhicule et le retour sont personnalisés. Nos services sont très simplifiés.

A tout moment et en tous lieux TourMag : Simplifiés, qu'entendez-vous par là ?



Tom Ripert : Nous livrons et récupérons les voitures à tout moment et en tous lieux. Grâce au service de réservation facile de ROLZO, les formalités sont minimales. Les clients sont assurés d'avoir le modèle de véhicule qu'ils ont choisis, parmi les plus récents et plus haut de gamme que nous proposons.



Nos tarifs s'entendent tout compris. L'assurance responsabilité civile est incluse, l'assistance dépannage aussi. Nos services fonctionnent 24 h sur 24, 7 jours sur 7.



Grâce à notre accueil VIP, le passage à l'aéroport est rapide et fluide. Un agent d'accueil assiste nos clients à chaque étape, lors des départs comme des arrivées.



Notre service porte à porte est un gage de sérénité pour nos clients, où qu'ils voyagent dans le monde. Nous accompagnons les clients de leur lieu de résidence à leur portail d’embarquement. Et aussi de l’aéroport à leur lieu de résidence.



Nous assurons également des transports d'exception pour des événements extraordinaires. De la logistique et la planification jusqu’à la coordination sur site, nos experts règlent chaque détail du voyage à la perfection.



TourMag : Quel est le panier moyen par voyageur (et par commande) ?



Tom Ripert : Par exemple, un transfert aéroport à Paris commence à partir de 185 €, un chauffeur à l'heure 95 €, un service accueil VIP à l'aéroport 195 €, une voiture de location à 295 €.

Rozlo : à Paris, une présence indispensable TourMaG : Pourquoi ouvrir maintenant un bureau à Paris ?



Tom Ripert : Notre détermination à nous établir en tant qu'acteur de premier plan dans la capitale mondiale du luxe, bien sûr !



Récemment, nous avons scellé une alliance stratégique avec Badr Elyahiaoui, qui rejoint l'entreprise en tant que Managing Partner de ROLZO.



Fort d’une expérience de plus de quinze ans dans le service exclusif de chauffeurs privés et la location de voitures haut de gamme à Paris, Badr apporte une expertise inestimable en matière de gestion opérationnelle. Il assure ainsi une exécution impeccable des services offerts par ROLZO.



Nous avons l'ambition de redéfinir les normes du transport de luxe en France en unissant les forces commerciales et technologiques de Khaled Shehata, mon associé, les miennes bien sûr et l'expertise opérationnelle de Badr.



Etre présents à Paris nous permet aussi de renforcer notre relation avec nos clients dans les secteurs de la mode, de l'hôtellerie et de l'événementiel.



Cela nous donne également l'opportunité de former de nouvelles équipes imprégnées de l'expertise à la française, tout en continuant à améliorer la qualité de nos services, afin de préserver notre position de leader à l'international.



TourMaG : Leader à l'international, pouvez-vous préciser ?



Tom Ripert : ROLZO dispose actuellement de la technologie le plus avancée sur le marché international. ROLZO est également leader sur le segment de l'ultra luxe en BtoB pour les services avec chauffeurs et la location de voitures.

Aucune marge d'erreur tolérée TourMaG : Les attentes de votre clientèle évoluent-elles ? Et si oui, dans quel sens ?



Tom Ripert : Désormais les clients recherchent un service haut de gamme, mais également une expérience transparente et personnalisée. Ils ne tolèrent aucune marge d'erreur et attendent une association harmonieuse entre la technologie et un service à la personne.



Nos clients exigent une technologie simple qui ne nécessite aucun effort de leur part. Ils veulent une plateforme intuitive qui rende très facile la réservation de nos services. Cette simplicité est devenue une exigence fondamentale.



Par ailleurs, la demande pour un service immédiat et disponible 24 h sur 24 et 7 jour sur 7, s'est considérablement renforcée. Cela nous a conduit à ajouter notre offre de services pour garantir une disponibilité continue et assurer une satisfaction client maximale.



Nos clients recherchent aussi des produits totalement adaptés à leurs besoins spécifiques. Cela va au-delà des services traditionnels et englobe des solutions sur mesure, qu'il s'agisse de transport, de location de voitures ou de services VIP. Nous avons donc ajusté nos propositions pour répondre à cette demande de services ultra-personnalisés.



TourMag : Pourquoi miser sur une présence quasiment mondiale de ROLZO ?



Tom Ripert : Cette présence mondiale est cruciale. Elle constitue une réponse à l'exigence de nos clients : ils recherchent en effet l'excellence, où qu'ils se trouvent, que ce soit dans des capitales où dans des destinations reculées.



Notre adaptation constante est donc bien dictée par l'évolution des attentes de notre clientèle. Pour répondre à ses besoins spécifiques, nous nous employons à combiner technologie, service immédiat, personnalisation, et qualité, partout dans le monde.



