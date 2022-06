Ryanair : appel à la grève en Espagne pendant 6 jours

Les syndicats USO et SITCPLA en Espagne ont appelé le personnel de cabine de Ryanair à six journées de grève de 24 heures les 24, 25, 26 et 30 juin et les 1er et 2 juillet, jours des premiers départs en vacances.



Selon les syndicats la low cost est la seule compagnie à ne pas disposer de convention collective, elle était en négociation depuis plus de 8 mois sur les conditions de travail et les salaires.



La direction de Ryanair a rompu les discussions, après un accord trouvé avec le syndicat CCOO (Commissions ouvrières), minoritaire au sein du personnel navigant.