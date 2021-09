Ryanair revient en force à Paris Beauvais

Plus largement, la compagnie aux B737 bleus reste fidèle au business model opportuniste qui a fait sa réputation.



Alors qu’elle attend 210 avions, et que sa flotte doit atteindre les 600 appareils d’ici quelques années, elle ne compte pas ralentir la cadence.



« Partout où l’on peut aller, on ira. Il y a encore d’énormes opportunités ces prochaines années » , lance le directeur commercial.



Et la première compagnie d’Europe en termes de passagers transportés (149 millions en 2019) revoit même à la hausse ses objectifs, prévoyant désormais d’atteindre les 220 millions de pax annuels d’ici 2026.