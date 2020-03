Ryanair suspendra quasiment l'ensemble de ses vols à partir du 24 mars 2020

La liste des annulations devient indigeste et illisible, tellement elle s'allonge.



Dans le rang, des compagnies qui baissent le pavillon et doivent donc réduire drastiquement leur plan de vol, se trouve dorénavant Ryanair.



Le group aérien vient d'annoncer qu'entre le mercredi 18 mars à 00 H 00 et le mardi 24 mars 2020, ses programmes de vols seront réduits de 80%.



Pire, à partir du 24 mars 2020 à 00h00, " nous prévoyons que la plupart, voire tous les vols du Groupe Aérien Ryanair seront cloués au sol, à l'exception d'un très petit nombre de vols pour maintenir les connections essentielles, principalement entre le Royaume Uni et l'Irlande. "