Ryanair : une forte demande pour "Pâques et l'été 2023"

" Les gains les plus notables ont été réalisés en Italie (de 26% à 40%), en Pologne (de 27% à 38%), en Irlande (de 49% à 58%) et en Espagne (de 21 % à 23 %).



Notre équipe Routes continue de négocier des accords de croissance pour la récupération du trafic avec les partenaires aéroportuaires, alors que les concurrents luttent pour récupérer de la capacité, " précise le communiqué de Ryanair.



Et cette marche en avant devrait encore plus s'accentuer dans l'exercice à venir. En effet, la low cost entend faire voyager 168 millions de passagers en 2023, contre 152 millions en 2019.



Un plan ambitieux qui s'explique par une explosion des réservations pour les mois à venir.



" Avec le retour des touristes asiatiques et un dollar fort qui incite les Américains à explorer l'Europe, nous sommes convaincus que l'Europe est une destination de choix.



Nous constatons une forte demande pour les vols de Pâques et de l'été 2023, " explique le communiqué.



Surtout la compagnie entend profiter des faillites et de la rédution de voilure d'acteurs traditionnels pour continuer à prendre des parts de marché. Elle a toujours pour objectif de faire voler 225 millions de passegers en 2026.